Poliţiştii şi militarii sunt în pragul exasperării: "Este o fraudă colosală"

5

va iubesc domnu plutonier

Dedingrolada in armata a inceput cand la conducerea MApN au inceput sa vina politicieni .Aceasta degringolada a fost accentuata pe timpul domnului Oprea.Cand Basescu-Boc a redus salariul bugetarilor cu 25% ,Oprea cu mintea lui de logistician in politica pentru a nu afecta solda ofiterilor in special ,in mod artificial a marit gradul functiile militare cu o treapta.Adica , functia de maior a facut-o peste noapte de lt.colonel si functia de general cu o stea a facut-o cu doua stele.Gradele de gradati, subofiteri si maistrii militari au ramas aceleasi.Si uite asa ,peste noapte in unitati militare unde erau 2-3 colonei au aparut 6-8.Numai vorbim de aparitia unor functii de ,,tine cal'',si structuri mai mult birocratice decat ,,luptatoare''.In mod artificial se zice ca la 1000 de militari sa fie un general fara a se specifica nr,de stele,dar nu a facut nimeni un calcul cati soldati,gradati,subofiteri si ofiteri trebuie sa fie in numarul asta de 1000 de militari.Calitatea armatei nu este data de numarul militarilor ,ci de calitatea pregatirii si educatiei militare a lor.