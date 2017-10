Poliţiştii rutieri au pus „parul“ pe şoferii care nu poartă centura

Polițiștii rutieri au pus „parul“ pe șoferii care nu poartă centura

Polițiștii rutieri constănțeni au acționat pe principalele cauze generatoare de accidente rutiere, punând accentul, și de această dată, pe sancționarea conducătorilor auto care se urcă la volan fără a-și cupla centura de siguranță, dar și pe conducătorii auto care nu acordă prioritate pietonilor.Astfel, oamenii legii au aplicat 255 de amenzi, în valoare de 60.225 de lei. Cei mai sancționați (113) au fost șoferii care au fost prinși la volan fără a purta centura de siguranță. De asemenea, 82 de conducători auto au fost amendați pentru că au apăsat pe pedala de accelerație mai mult decât le permitea legea. În plus, și nouă pietoni au fost amendați cu câte 150 de lei pentru că au traversat neregulamentar, prin loc nepermis.„Respectați viteza maximă legal admisă pe sectorul de drum pe care circulați, reduceți viteza în apropierea marcajelor pietonale, adaptați permanent viteza la condițiile meteo și de trafic și evitați orice preocupare care v-ar putea distrage atenția în timpul condusului”, a precizat Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța.În plus, polițiștii rutieri au reținut 19 permise de conducere, dintre care 11 pentru depășirea limitei legale admisă de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră și patru pentru conducătorii auto care s-a urcat la volan deși erau băuți. În plus, rutieriștii au retras trei certificate de înmatriculare.