Poliţiştii nu ştiu cum să le vină de hac infractorilor minori

Antinevralgic ptr Rapotan

Prima solutie ar fi arestarea si condamnarea la ani buni de inchisoare a parintilor si mai ales a capilor retelelor de infractori.(cate retele de infractori au destructurat militienii lui rapotan pana acum?Niciuna.De ce? Ptr ca sunt niste putori corupte,oamenii lui Rapotan. Daca prima solutie nu merge ,atunci dl Rapotan poate aplica a doua solutie: Solutia braziliana,sau Rio.Cred ca Rapotan a invatat la scoala de militieni de la Baneasa ce se intampla in Brazilia cu acesti delicventi minori,mai ales cu cei proveniti din favelele din Rio. PS."Suntem depasiti de situatie",acesta este raspunsul unui australopitec ajuns comisar sef in Romania.Toti incompetentii si coruptii au ajuns sefi in tara asta.Dl,Rapotan daca nu este capabil,atunci inseamna ca este incompetent si trebuie sa-si dea demisia.Rapotan atat stie sa faca niste hartii si nimic mai mult.Birocrati pe banii statului(bani platiti de catre oamenii cinstiti ca sa sustina armata de militieni ai dl Rapotan)