Poliţiştii nu mai vor să fie şefi la ţară!

Polițiștii nu mai vor să fie șefi la țară!

Polițiștii nu mai sunt interesați să lucreze în sate și, cu atât mai puțin, să fie șefi peste posturile de poliție comunale. În județul Constanța sunt funcții de șef ce sunt scoase la concurs, periodic, din toamna lui 2012, dar nici până în prezent nu s-a prezentat niciun doritor.Reînființarea posturilor de poliție comunale, în toamna lui 2012, a fost realizată în ideea că hoții sunt descurajați dacă dau nas în nas cu polițiștii care patrulează zilnic prin comună - și nu doar în mașini, venind de la secții, când au timp - iar nea Gheorghe se simte mai în siguranță dacă polițistul îi dă binețe în fiecare dimineață, iar tanti Leana dacă are cui să se plângă imediat ce a auzit un zgomot în gospodărie.Într-adevăr, au susținut atât localnicii, cât și primarii, la data respectivă, toată lumea se simte mai în siguranță. Dar ce rost are că astfel de posturi sunt în fiecare comună, dacă nu sunt polițiști suficienți, nu sunt dotări și nici măcar mașini funcționale? Ba mai mult, sunt posturi de poliție unde nimeni nu vrea să fie șef!La aproape un an de la reînființarea posturilor de poliție, la unitățile Vulturu, Mihai Viteazu și Gîrliciu încă se caută polițiști interesați să ocupe fotoliile de șefi. Ultimul concurs a fost organizat, după cum ne-au precizat cadrele de la Resurse Umane, de la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, pe 16 august. Era a cincia oară când se organiza concurs pentru funcțiile respective și, precum în dățile anterioare, nu s-a prezentat niciun polițist…De menționat că la aceeași dată a avut loc și concursul pentru funcția de șef pentru Postul de Poliție Independența, organizat de asemenea de numeroase ori în trecut și, în sfârșit, s-a arătat un candidat interesat, care a și ocupat postul.Deocamdată, a fost reprogramat doar concursul pentru Postul de Poliție Vulturu, care se va desfășura pe 6 septembrie; pentru celelalte posturi, reprezentanții Poliției Constanța nu au stabilit o dată, dar va fi în curând…59 de lei în plus pentru șefiPentru că sunt obligați să lucreze în condiții din ce în ce mai grele, fără dotări, dar au responsabilități din ce în ce mai mari, ne-au mărturisit mai mulți polițiști din mediul rural, care au preferat însă să-și păstreze anonimatul.„Cine să vrea să fie șef, când sunt doar doi oameni la post care trebuie să facă sarcinile a cel puțin patru, combustibil am primit luna aceasta doar 20 de litri, care nu ajung decât pentru câteva zile, mașina se defectează sau dacă este plecată la o sesizare, trebuie să o folosim pe cea personală!”, a afirmat unul dintre polițiști.Iar în condițiile în care munca este din ce în ce mai solicitantă, având în vedere că tot mai mulți colegi aleg să părăsească sistemul, nici remunerația nu este pe măsură. Astfel, suplimentul pentru șef este de 59 de lei, insuficient pentru un „stimulent” eficient, o spun chiar oamenii legii!Primarii ar mai vrea niște polițiști!La Postul de Poliție Vulturu sunt doar doi polițiști, dintre care unul venit anul acesta de pe băncile școlii. Este un pas înainte, subliniază primarul Eugen Marius Berbec, căci luni de zile un singur polițist s-a ocupat de problemele localnicilor. Chiar și așa, cei doi își fac treaba, iar oamenii sunt mulțumiți. „Nu înseamnă că nu se fură, dar rata infracționalității este scăzută”, a menționat primarul. Deși de un real ajutor ar fi polițiștii locali, edilul-șef a recunoscut că nu există acest departament, din cauza lipsei fondurilor.„Bugetul local nu ne permite să înființăm acest departament, mai ales când în organigramă suntem nouă angajați, cu primar cu tot. Am pus la punct, însă, iluminatul stradal și în curând vom instala și un sistem de supraveghere video”, a adăugat primarul Berbec.O altă localitate unde polițiștii nu se înghesuie să fie șefi este comuna Mihai Viteazu. „Avem trei polițiști, dintre care unul se pregătește să iasă la pensie, dar încă nu-l lăsăm, al doilea este în comuna noastră de vreo șapte ani, iar cel mai tânăr abia a terminat anul trecut școala. Sunt trei, sunt peste tot, fac tot ce se poate, dar suntem o comună cu baltă, la granița cu județul Tulcea, ar mai trebui niște oameni”, consideră și primarul Gheorghe Grameni.