Poliţiştii „murdari“ ai Constanţei

Atentie la....neatentie !

Ce sa inteleaga lumea din prezentul articol ?..ca politistii au vile cu piscine, limuzine de sute de mii de euro, ca au terenuri, euro si dolari in conturi, bijuterii si colectii de tablouri de valoare, etc. Asa sa se inteleaga ?...Eu am stima pentru toti cei care poarta uniforma tarii, au salariu si traiesc de pe o zi pe alta, fara avere si cu efort si risc fantastic, sunt bagati in fata de altii, de exemplu, daca te plimbi prin Constanta si intrebi a cui este vila asta, dar piscina asta, dar limuzina asta ?...ti se raspunde ; a avocatului X, sau a judecatorului Y, sau a procurorului Z, poate a parlamentarului P, sau poate a makedonului M, in general a celor care au furat, fura si vor fura " legal " si acoperitit de lege sau de protectia ei mergand pe principiul " corb la corb nu-si scoate ochii ". Astept comentariile voastre si negative dupa negative la aprecierea comentului meu. Nu e rutate sau invidie, conform DEX este adevar si realitate sociala, din pacate. Se poate muri si sarac si bogat, dar...parca-i mai bine bogat si murdar decat sarac si curat !