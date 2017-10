Poliţiştii - „martorii agoniei lente şi dureroase a Poliţiei Române“!

1

civica

Vreau sa va spun ca multe lucruri se pot face in problema ordinii in constanta,daca politia romana siar face datoria in cauza pentru care sunt platiti.Un singur exemplu,zeci de politisti,in uniforma sau civil,trec prin gara,piata grivitei,tomis trei,brotacei,ciresica si alte locuri aglomerate,dar nu am vazut macar un politist sa ia atitudine,fata de acei vanztori bruneti de tigari de contrabanda,chir politia romana are asa ochelari de opaci si nu veda..Dar sa nu ma contrazic,acum doua zile am vazut in piata grivitei,un politist si o doamna politist chicotea cu un balaoaches si el vanzator de tigari,iar la 4-5 metri,un altul oferea din toti rarunchii tigari de toate marcile,ma gandeam atunci,halal politie ne apara ,parca niciodata nu iam vazut pe politisti atat de indolenti..Sefii stau la caldurica pe salarii grase..AVIZDOMNILOR POLITISTI TREZITIVA LA REALITATE...