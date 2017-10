Poliţiştii locali vor mai multe drepturi. "La fel ca Poliţia Naţională, avem probleme de implicare psihică şi psihologică"

8

Padua Fernado.

Oi. Denuncia 121SATANGOV.BLOGSPOT.COM ASSASSINATOS EM SERIE E SERIADOS, NOVELAS, SUA VIDA NA TV PARA ESCONDER, MAS QUEREM SABER DE VOCÊ (Denuncias desde 2010, Novela Paraíso Tropical 2006, denuncia em 2008 Fizeram eu terminar com a minha ex- namorada Thais e diversas outras. A verdade que descobri em 2014 é que na adolescência o Bombeiro apelidado Amarelo, morador da rua Paraíso em Caucaia do Alto matou afogado um evangélico que jogava basquete chamado Haroldo. O sonho do Amarelo era ser SALVA VIDAS e havia prestado diversas vezes a prova para Bombeiro) E OS RESPONSÁVEIS ESTÃO DENTRO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A CADA PEDIDO DE PROVIDÊNCIA SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS O GOVERNO ENTREGA UM FUNCIONÁRIO, MAS QUEM SÃO ELES E PORQUE TRABALHAM LÁ? PORQUE A DONA DULCE DO MINISTÉRIO PUBLICO SE PARECE COM MINHA MÃE, E ADENILDA 41 ANOS (é uma amiga da minha mãe , Dr Ilma , medica do posto de saúde e moradora de Brasília. Em 1993 acidente de uma Brasília dos evangélicos e um caminhão em Cotia, remontado de forma despistar em porta de comercio em Itaquera , ao lada da casa da locadora Conceição Rodrigues. (JOLY / TRIPEX )Adenilda é de Ipira na Bahia- jogador de basquete Fábio Pira)MÃE DA MINHA FILHA (Ela usa criança pra levantar pinto, faz isso com a sua filha mais velha de 12 anos chamada Amanda, utilizando lascívia, libido , mandei não fazer desde o inicio , entre, outros problemas porque causa de conivência com drogas. Gaeco) COMPROU UM LAUDO FALSO DE ESQUIZOFRÊNIA ANEXOU NO PROCESSO 004195743.2012-0007 / 0008141-36.2013.8.26.0007 arquivado / 0011896-59.2013.26.0010 e mandou bandidos armados me agredirem. Não contou quem ela chamou e foi arquivado. (Até hoje não tenho advogado porque o Juiz troca as nomeações, nomeia advogados inexistentes, advogados suspeitos, a partir de idéias de pessoas que surgiram no facebook, Orkut adv estes que não atuam de forma satisfatória , não militam ao meu favor no processo, contra o principio da ampla defesa e do contraditório , corroborado pela a funcionaria da Defensoria Publica de Itaquera Cris ŽŽescarninhoŽŽ , MARIA CRISTINAŽŽ entonou ao telefone após ter feito reclamação contra o nome Cris que é sósia da minha irmã que há muitos anos teve problemas para encontrar advogados para processar o pai do filho dela, e outros problemas. ½ dos funcionários da defensoria são sósia de moradores de Caucaia. ) E O JUIZ EVANDRO TAKESHI KATO ( mecânica Tadashi em Itaquera em 2006 quando tinha encontro com uma mulher que morava na Cohabi quebrou meu carro isso foi mesmo mês que eu havia conhecido a Thaís ( 583.07.2006.111946-8 ) . Adenilda mora na favela. ŽŽRenascer Hall ŽŽ Colégio Hugo Takeshi ao lado da rua Tristão Ferreira, ao lado da junta militar 0007 ( GETS ) - Ferreira é um Segurança morto há dois anos. No mesmo local Igreja a ŽŽ Casa da RochaŽŽ Promotor Heraldo Francis Rocha, Francis jogador de basquete que junto com Renato de Souza fez as fotos quando fui baleado, Valeria Maciel de Souza tv Sky apoio Jornal da Globo, Programa do Jô e etc. A conheci no chat da Tim ) terminou comigo em 2007 porque não fui prestar a prova para a P. M. Me expulsou da sua casa. D.R Daniel ....Sky me operou no hospital São Paulo quando fui baleado. Daniel enfermeiro amigo da Adenilda. Falecido Adelson do parque Agreste , tinha um irmão que trabalhava em uma lotação Sprinter , havia uma Valeria no dia do acidente há mais de 15 ano. ŽŽ Thiago SplitteŽ Ž pensava quera meu irmão porque pegava a lotação de manha pra trabalhar. Era catador de bolinha para várias pessoas , entre elas varias pessoas que trabalhou uma delas foi `` O CHAPECÓ `` ) ACEITA LAUDO FALSO E NÃO DO MEDICO DA UNIDADE PUBLICA DE SAÚDE ONDE EU TRATAVA SINTOMAS DE DEPRESSÃO DESDE 2005. ADENILDA SE PARECE COM A SEGURANÇA BERNADETE DA EMPRESA SKRULL ATUAL ŽŽ BRAÇO FORTEŽŽ QUE TAMBÉM FICA NO SAGUÃO DO M.P ( Eu estudei com o irmão do pica- pau na 5º serie Ivam Bispo, eles eram soldados do Exercito, parentes dele podem ser testemunhas dela, como sua vizinha Dora Bispo. Adenilda, conheci o Delegado que não me lembrava o nome na denuncia, mas que frequentava o parque do Ibirapuera quando em 2001 fui baleado ) EM 2008 MATARAM O JOGADOR DE BASQUETE PAULINHO CHEIDDE , CAMISA 41, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, NÃO O CONHECIA, MAS ESTA NA INTERNET E RELATEI NAS DIVERSAS DENUNCIAS DE HOMICÍDIOS DE ATLETAS E OUTROS NÃO ATLETAS COMO EX: RELIGIOSOS QUE RELATEI EM 2010/2011/2012. ŽŽ FERNANDO !!!ŽŽ CLIQUE TAMBÉM EM POSTAGENS MAIS ANTIGAS. QUEM É CHEFE DA POLICIA FEDERAL ? É a reitora chamada Temer da Unibero (qual foi comprada e se tornou Anhanguera educacional ) onde estudei em 2006 e até hoje não arrumaram minhas notas , fiquei com nota direito civil 02 direito processual, 01 ou 03 ou vice versa. Existe processo no JEC F.M.U Na infância / Adolescência o hoje o apelidado Edmundo ex frequentador do parque do Ibirapuera tinha apelido de Sereia. ( Quando comecei a jogar no Centro Olímpico Alex que entrou depois de mim e que levou para jogar no Club Espéria me apelidou de Mutombo, mas o apelido não durou muito porque só ele me chamava assim, depois entrou um outro jogador que parecia o Mutombo e assim foi apelidado e o conheço assim até hoje. Fiquei sendo o Ricardão no Centro Olímpico. Por outra galera que comecei a jogar me chamavam de Shawn Kemp por causa da enterradas, assim também me chamava um jogador do parque apelidado Lakers. Lakers , dizia que tinha um cara que iria levar a gente pra jogar basquete no Japão, já tinha até um contrato que era só a gente assinar , depois fariam bonequinho de mim pra vender e eu ganharia uma porcentagem com a venda do meu brinquedo. Naquela época quando eu tinha 18/19 sempre iam estrangeiros no parque e eu ficava sabendo que apareceu e levaram fulano, ciclano, para estudar no estrangeiro. Todos as semanas e por meses ele fazia eu esperar o homem que viria junto com ele, mas o homem nunca apareceu e eu parei de falar com ele. A amiga da minha mãe, chamada Mara , arrumou um emprego comecei trabalhar e quando eu aparecia no parque ele dava risada do que ele dizia. Pelidado Mutombo fez um topete igual ao Shawn Kemp , na época , comprou um tenis do Jogador que custava quando foi lançado mais de 200 reais , pedi para meu pai comprar um também , mas era muito caro. Mutombo anos depois quando eu não treinava mais no Centro Olímpico , treinava no Club Esperia , foi apelidado de Shawn Kemp que lhe ficou muito melhor , por lembrar mais o jogador do que eu. Há dois anos , o encontrei pela manhã próximo rua Miguel Romano , bairro São João Clímaco, ele se dirigia a agência da Caixa Econômica Federal , local onde trabalha com produtos e serviços do Banco. Sofia minha irmã desaparecida dizia que a Caixa era feita pra ricos não para pobres ) Edmundo quando comecei a jogar basquete o conheci com esse apelido, mas outro jogador de apelido Carioca que o conhecia da infância disse que seu apelido antes era Sereia. Edmundo que tem esse apelido por lembrar o Ex jogador de futebol chamado Edmundo do Palmeiras, e se não me engano, por fazerem muitos anos, Edmundo Jogou basquete na categoria de base do palmeiras. Na época, em uma ocasião Edmundo me disse que era ex- traficante e atualmente não vendia mais drogas , só vendia quando queria fazer um role e ele ia fazer um role naquela noite e então queria vender uma maconha que ele tinha. Também as vezes aparecia com blusas, conjunto de moletom pra vender. Apelidado Edmundo ou Sereia não frequenta o parque do Ibirapuera há mais de 15 anos. Há muitos anos quando eu estava fora de casa o encontrei de manhã no Centro com uma mochila nas costas e acho com uma de mão. Ano passado o encontrei em um bar na Barra Funda tomando cerveja com uma mulher que eu nunca vi. https://www.youtube.com/watch?v=80w06S5akg0 Após a denuncia da novela Paraíso Tropical , os irmãos da minha mãe , Alex e Juarez avisaram que a casa seria a posta a venda fato este que se concretizou após á mudança dos vizinhos ŽŽ Barbosas ŽŽ , os quais chegaram alguns anos depois que fui morar no local. São parentes da mulher do meu tio Juarez. A casa foi posta a venda , e comprada rapidamente por um homem que disse trabalhar em um sindicato o qual não sei. Anos depois da venda , a irmã da minha mãe , Luiza Santos , chamada Solange morreu. Tem um sindicato que fica ao lado da Auto Escola Noé , ( Novo Toyota S.R ) no bairro da Liberdade , onde em 2006 estive em processo para obtenção da carteira de habilitação. Nessa escola o instrutor me cobrou 350,00 reais para que eu passasse na prova , era a terceira vez que era reprovado. Na época enviei uma denuncia aos promotores do Gaeco , época esta que estudava na Universidade Unibero hoje Anhaguera. Minha irmã desaparecida Sofia , teve seu veiculo roubado um Fiat Uno preto que havia pago barato no mesmo dia em que foi comprado (Out Let do Carro ) e eu quando fui estagiário do T.R.T fizeram com que eu vendesse meu carro sobre a promessa que contratariam os estagiários depois das eleições. Na Lan- House ao lado da defensoria publica no bairro da liberdade , existe um funcionário que tem uma tatuagem parecida com esse desenho , meio Capoeira , Terreiro de Umbanda. Eu utiliza as cabines da Lan- House , então , sempre iam pessoas atrás de mim, subiam nas cabines e arrumavam confusão comigo. Esse funcionários começou a me expulsar da Lan house a pedidos dos homens que surgiam para que eu fosse em bordeias , até que me expulsou definitivamente. Isso foi antes de ter conhecido a mãe da minha filha ( 3 R Geração de Adoradores. Rua Dr Camilo Haddad ) Tem um atleta do projeto de artes- marciais da prefeitura que lembra bastante o homem da Lan house tinha até minha irmã Sofia desaparecida . Diversos instrutores se relacionam com a historia por exemplo tem até o Leandrinho , Wanda por exemplo , era uma vizinha do Jardim Leonor que frequenta a centro do Lino. Deraldo / Everaldo uns o chamam de Deraldo outros o chamam de Everaldo, era morador do B.Q emhttp://www.acessasp.sp.gov.br/ Caucaia do Alto. Rut e Raquel são irmãs do finado Adelson morador do Parque Agreste em Cotia. Em um dia que saímos juntos , foi até o Detran pegar dinheiro pra gente almoçar com uma funcionário que trabalhava nos elevador chamada Reni , mas na ocasião ela não tinha. De corpo e Alma era uma novela da Globo , mas foi a Paraíso Tropical ano em que a Globo , fez eu terminar com a minha ex namorada Thais. A verdade que descobri em 2014 é que o morador de Caucaia apelidado amarelo levou o Haroldo pra nadar e matou o Haroldo Afogado , o sonho do amarelo era ser salva vidas. Mora próximo a rua Paraíso ou passa pela rua paraíso, pois , vai em direção a essa rua. Durantes mais de quinze anos dá morte do Haroldo , soube que Amarelo estava junto quando Haroldo se afogou , mas em 2015 encontrei duas vezes o morador de Caucaia “ Leleco “ Leandro Rodrigues e disse que estava junto quando Haroldo se afogou , mas dá segunda vez que o encontrei ele mudou a versão dá história depois de eu ter dito uma semana antes no 3 D.P que o Dimmi era muito mentiroso ( Dimmi Mentiu a respeito dá morte do Romano. Como o Juliano ? ) , mas achava que não havia sido ele quem contou na Defensoria de Itaquera sobre o comentário que fiz a ele sobre a Bruna e desse comentário surgiu a adv nomeada pela defensoria pública de Itaquera Dr Orlangela de Barros Cavalcante. Gíria para louco é Lele. LELÉ Costa. Adenilda Rodrigues dos Santos compra laudo falso na Clini leste com o Dr Jackson Martins, estudei com um Jackson Acioli na 3 série em Caucaia, ela anexa no processo 00419574320120007 . O Juiz aceita laudo falso , mas não do médico dá que tratei por ultimo na U.B.S Dr Lenine Costa Ribeiro. Depois da Thais mandaram a Valeria da tvsky para dar continuação na historia que eles inventaram que eu tinha que entrar para polícia militar. Adelson estava com uma Valéria Loira no carro no dia do acidente. Depois do concurso que não prestei em 2007 Valeria Maciel de Souza me expulsou da sua casa , mas antes deu uma chance que era pra prestar o concurso pra segurança do Metrô que também não fui prestar porque queria algo que tivesse haver com a área do direito. (Leandro Romano antes de morrer se envolveu em uma briga com seguranças do metrô contou Marcão do Club Esperia e estava meio assustado quando contou. No mesmo jornal que sai baleado saíram Michelzão , Jaba , Paulo do Centro Olímpico. A reportagem falava sobre preconceito racial ocorrido no club paulistano , Paulo se tornou segurança do metrô. Minha irmã Sofia sempre falava a respeito de um acidentes de carros que viu na Raposo Tavares descrevendo a situação do veículo ou dos envolvidos no http://www.acessasp.sp.gov.br/acidente que via na maioria das vezes de dentro do ônibus. Um dia ela disse que os Bandeirantes mataram e continuam matando até hoje nas estradas e que Raposo Tavares também foi um Bandeirante. Trabalhou no berçário do Hospital beneficência portuguesa. Época que eu comecei a jogava basquete no centro Olímpico, ela contou que dois artistas dá TV Bandeirantes ficaram internados no hospital Silvia Popovich e Luciano do Vale , motivo eu não lembro , mas era cirurgia estética (de luxo disse ela ) comentou o valor que eles gastaram , foi bem alto , mas não me lembro. Eu estava assistindo um programa do Luciano do Vale quando ela falou. Ontem, eu estava no Fórum Criminal de Barra Fundo, com a intenção de fazer um protocolo dirigido ao Juiz Criminal, acontece que depois de terminar os Relatórios que se referiam a homônimos que apareciam novamente em casos criminais e civis nos fóruns da capital E eu fui impedido de arquivar mais uma vez. A denúncia também se referiu a Adenilda Rodrigues dos Santos e Guilherme Paes Guila do Jd Arpoador que agora é Guila Doria ou Doria Guila ou Guila Dora ou Dora Guila ou Guilherme Doria ou Guilherme Dora. Na queixa também relatei sobre minha irmã desaparecida Sofia Pereira da Costa. Yesterday, I was at the Criminal Forum of Barra Fundo, with the intention of making a protocol directed to the Criminal Judge, it happens that after finishing the Reports that referred to homonyms that appeared again in criminal and civil cases in the forums of the capital And I went Prevented from filing again. The complaint also referred to Adenilda Rodrigues dos Santos and Guilherme Paes Guila from the Arpador Jd who is now Guila Doria or Doria Guila or Guila Dora or Dora Guila or Guilherme Doria or Guilherme Dora. In the complaint I also reported on my missing sister Sofia Pereira da Costa. Sai no dia 14/04/2017 de uma pensão no Jardim São Jorge dos cheiradores de cocaína Roberto e Edu e até agora não aluguei nem uma outra vaga de pensão ora , porque não tenho dinheiro ora porque estão sacaneando e não me alugam. Procurei vaga de pensão a partir de um site chamado easy - quarto e OLX o telefone 9555-84703 do proprietário Pedro não atende. Ligo para outro telefone 94631-0131 e o numero 94179-9617 não atendem por dois dias , então até que na terça feira o primeiro telefone me atendeu , disfarça a voz e der repente começou a me xingar , desliguei , e o segundo telefone atendeu , era a mesma voz sem disfarça , aparentava saber que era eu quem ligava e com a voz cansada me disse ser uma pensão na zona leste , local este que já comentei que não tinha vontade de ir morar . Retorno a lan house no dia seguinte anoto outros telefones. Vou até um endereço na rua MARIANO FAGUNDES, METRO SAÚDE, para conhecer o local. O homem que tomava conta me apresenta o local e me pergunta quando eu pretendia mudar: - Respondi que não sabia, e que pretendia mudar pela semana , ele insistiu que eu especificasse ( No d.p insistiu que eu falasse a respeito do comecei na Raposo Tavares ) uma data ,então , lhe respondi que seria até dormindo. Sai do local e ligo para outro telefone de pensão 96131-2020 falo com um homem chamado Tiago quem me disse não ter vagas no momento e que teria uma vaga domingo. Estou desde o dia catorze na rua dormindo sentado na Rodoviária do Tiete. E continuam inventando historias com meu nome e colocando em fraudes politicas tudo que faço ou vejo na internet coloca no jornais , invadindo comunicação de dados e veiculando na midia , tudo esta disposto na internet etc , surgem em veiculos de comunicação quando eu acesso esses itens. Eu morava em uma casa a qual foi vendida após eu ter feito denuncias sobre a novela da Rede Globo chamada Paraiso tropical ( Amarelo que morava na rua paraiso ou proximo a rua , levou Haroldo pra nadar e matou Haroldo afogado. O sonho do amarelo era ser salva vidas ) que culminou com termino do meu namoro com Thais Regina da Costa Siqueira depois das denuncias e mudança dos Vizinhos Chamados Barbosas que são parentes do meu tio Juarez a casa foi vendida , os Barbosa chegaram após eu ter me mudado para a casa do meu avô. Um dia Alex e Juarez disseram depois que fiz a denuncia que colocariam a casa a vende e depois da mudança dos vizinhos tive que sair da casa. Fui baleado no parque do Ibirapuera eu trabalhava na empresa de segurança homens de Preto do Marcos Cobra do GOE e do Renzo do Anti Sequestro e prestava serviços na casa noturna Phoenix do Guaruja e Leandro Barbosa ( Leandro Romano assassinado ) foi Jogar no time de basquete Phoenix Suns depois que fui baleado. Disse aluguei na casa da Conceição Rodrigues ao lado de um grafite de um acidente que também teve na cidade de Cotia onde eu morava sai de lá por despejo por falta de pagamento episodio esse que sumiu todos os meus pertences de dentro da residencia e ninguem sabe onde esta ( Fogão ,geladeira , tv , videogame x box 360 antes do lançamento do x box one ) o oficial de justiça diz que nao havia nada na casa , a juiza Renata Scodler Negrato (Joly Vivo) não aceita a prova testemunhal da vizinha que diz que viu a conceição com o oficial de justiça em um caminhao levarem tudo. Porque um homem chamado Alexander de Almeida ( atual Rei do Camarote. Jardim São Paulo. Atual Jardim São Paulo Airton Senna. ) não cumpriu com o combinado . Passou a exigir que eu deveria somente escutar musicas que fossem em inglês e eu deveria permanecer solteiro isso após eu também ter denunciado a novela Paraíso tropical que fez eu terminar com Thais Regina da Costa Siqueira. Depois Adenilda Rodrigues dos Santos mãe da minha filha compra laudo falso na cline leste com Dr Jackson Martins e põe no processo. Estudei com Emanuel Jackson Acioli na 3º Serie Colégio Roque Celestino Pires em Caucaia do Alto. Roque irmão do Carlito mora em frente a esse colégio. Rodrigo Callegari filho do diretor geral do S.B.T casou com a irmão do Romano. No S.B.T tem um artista chamado Roque que trabalha ao lado do apresentador Silvio Santos. Adenilda corrre até o bar da chiquinha chiquinho tecnico do Esperia e manda bandidos armados me agredirem e depois some. Depois que sai da casa da Conceição Rodrigues o fui morar na pensão do Zito no bairro São João Clímaco pensão essa que fica atraz da rua Miguel Romano. Zito é filho de Italianos e disse ser cantor de musicas Italianas em bares de são Paulo. Sai da pensão porque Lucas da empresa brasão quando estava próximo a vencer meu aluguel não me dava serviço começou a me chamar uma vez por semana para trabalhar isso também depois que minha filha nasceu. Zito depois de tres dias do vencimento do meu aluguel me mandou embora por falta de pagamento. Depois de um mês disse ter entregue para uma mulher todas as minhas roupas , tenis ,calças,jaquetas , sapatos, e o controle do x box. Desde 14/04/2017 estou na rua. 958572799 e 996371204 sábado havia o quarto 350,00 mas no domingo 450,00 98066-8394 disse que tinha o quarto , mas quando liguei havia outra pessoa na fila e alugou em seguida liguei para o numero 951171642 e desligou na minha cara. 9666389871 tinha liguei não tem mais. No mes passado li um por quase um mês. A biblioteca 24 hora centro fechou. O dinheiro 450,00 ,400,00 ,350,00 300,00 e assim em diante , que eu tinha pra alugar já gastei . 16/05/217 continuam colocando empecilho para que eu alugue 999975608 e 9516-15-121 , 9585-72799 não atenderam. 98245363 não tem vaga, 3798-4548 pensão ideal com bolo , pão caseiro , pastel , mas moram trinta pessoas e tem um 22. 985190980 sabe que sou eu quem estou ligando e não tem vaga. Sesc Pinheiros e outros lugares , há um mês ebm0171,jer1586 continuam com um de 10 pra volta. Hoje a noite quando chego na pensão ŽŽ pulgueirinho. ŽŽ onde estou dormindo na rua Conselheiro Nebia 427 fui empedido de entrar sobre a alegação de que esta lotada , apesar de ter minhas roupas lá. O funcionário que toma conta disse que foi ordem da Luana ( mulheres continuam me seguir para dar telefones errados ) . Essa Luana não tem nada haver com a Luana Brás Pagliuso. Me dirijo até a delegacia mais proxima no caminho procurando o endereço peço informação para um homem que parecia um segurança em uma loja que pertencia a Fiat na rua Rodge 305 ele sai do carro elc9744 e percebo que se parecia com um garoto que estava no mercado Sonda da Barra Funda ( E ESTIVERA NA A TARDE NA POMPEIA TAMBÉM GAROTO PARECIDO COM SUA MÃE ) No 2 º Departamento de Policia na rua Jaraguá, 383 - Bom Retiro, São Paulo sou informado por um policial civil que não fazem esse tipo de b.o que eu deveria ligar para policia militar. Outras vezes já liguei e não resolveram. Ainda agora que não te contrato escrito. Retornei até a loja da fiat chamo e o homem não aparece , surge em seguida no ponto de onibus ele acompanhado de outro homem com uma jaqueta do São Paulo. Perguntou se eu queria mais alguma coisa e se identifica dizendo eu sou policia (bico de policia ) Na denuncia sobre que deixei com o promotor do forúm da lapa na data de ontem 21/06/2017 me qualifiquei como sendo segurança e não desempregado. No dia 31/05/2017 registrei boletim de ocorrencia eletronico porque tive meu rg furtado no supermercado wall Mart do bairro Morumbi no dia 27/05/2017. Eu estava no segundo andar do mercado e funcinários formam atrabalhar minha leitura fiquei nervoso levante e deixei o meu rg e algumas outras coisas , pasta de dente , escova , perfume em cima do banco. No dia 14/06/2017 entrei na caixa economica da lado da Uninove para pedir um estrato do pis exigiram o rg. No momento que estava dentro a agencia entrou um homem com um saco plastico que estava na minha bolça da empresa que havia comprado um tenis pela internet. Me dirigia a outra caixa economica essa fica ao lado do T.R.T e a guardei minha mochila no banco nossa caixa e quando voltei o rg reapareceu na mochila no bolço esterno. Na rua ficaram falando sobre uma marca que tenho no meu cofrinho de moedas. Ontem 20/05/2017 ultilizando o computadores do sesc pinheiros mais uma vez fui provocado por funcionários do local. Na sala tentei copiar a loja massissa (bateram na Sofia ) da rua Paes Lemes mas a internet caiu. A noite passando pelo o terminal Amaral Gurgel um rapaz chamado Rafael me chamou a atenção sobre fatos referentes a Sofia.