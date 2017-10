Poliţiştii locali, trimişi de MAI la şcoală

1

era si cazul

Nu stie nimeni cata pregatire si scoala au persoanele care lucreaza la Politia Locala inainte de a fi angajati trebuiau instruiti si trimisi la scoala nu dupa angajare.Este logic si de inteles faptul toate persoanele care lucreaza in cadrul politiei locale au dat spaga.Cum se poate peste noapte o placintareasa sa devina Politist??Politist nu oricine poate ajunge asa usor?Politistul stie sa vorbeasca si sa se descurce ptr ca deja fusese instruit in orice fel de situatie.Cei care au dat spaga si au obtinut postul habar nu au nici cum sa vorbeasca cu persoanele in problema.In situatii mai serioase cei care au dat spaga nu prea se pot descurca repede se spala pe maini cu fraza:Chemam ajutoare si politia ptr a va calma.Pai cine este politist cu adevarat nu are nevoie de ajutoare are curaj si se descurca.