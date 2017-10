Poliţiştii locali nu mai pot amenda şoferii în trafic. "Ei nu sunt poliţişti. Corect ar fi să se numească Gardă Locală"

1

impusca-te liniile!

In toate țările din ue,cele cu vechime in ale democrației,in sua exista poliție locală.De altfel functioneaza cel mai bine.Are sef numit de primar/consiliu local sau ales.Insa are si personal care accede in institutie pe baza unor examene serioase.Eu nu zic sa faca doi ani de scoala ,dar macar 9 luni sau un an ar fi bine.Solutii sunt si pot fi usor de pus in practica.Va enumar scolile unde ar putea fi examinati si pregatiti:Campina,Cluj,Oradea,Dragasani-Scoli de politie,Falticeni,Dragasani-Jandarmi.Infrastructura exista se pot infiinta clase deblocala.Dar,daca ii pregatim trebuie sa oferim si ceva la schimb.Nu?Adica posibilitati de transfer,drepturi ca vor fi politisti.Nu cred ca e greu ar putea fi un Directorat national alnpolitiilor locale unde sa fie arondate unitatile adm teritoriale cu structuri de politie locala.....vise.