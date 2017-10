Poliţiştii locali îşi apără interesele. "Şi noi avem facultate! Să rămână Miliţia Circulaţie să facă ordine pe străzi"

5

Din Constanta

Au atat de multe studii superioare si respecta atat de bine legile , incat doua tipe , la vreo 23-27 de ani , parca luate cu forta de pe podiumul unei prezentari de moda , inalte ..subtirele si fragile ... m au vazut pe mine parcat pe o zona hasurata unde era stationarea interzisa ...si s-au gandit ele asa blondinele , sa parcheze pe singurul loc de parcare pentru persoanele cu handicap care era fix in spatele masinii mele ...ghici ce ? Ca sa mi dea amenda ! Pai cum ai frate tupeul sa vi la mine sa mi dai amenda pe interzis ,cand tu ca organ iti lasi masina tot pe o zona care nu iti este destinata ... si auzi la ele , ca cica dansele au voie , ca sunt in misiune ! Ba esti nebun , pai inca putin si or sa le trimita in Afganistan daca mai invata cativa termeni dastia care n au nici o treaba cu pândaria ieftina care au invatat o ele ....