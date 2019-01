Poliţiştii locali fac legea în Constanţa? „Au dreptul să încătuşeze, dar nu pot opri şoferii în trafic!”

Polițiștii locali fac legea în Constanța? „Au dreptul să încătușeze, dar nu pot opri șoferii în trafic!”

Poliția Locală din Constanța a devenit, în ultimele luni, o adevărată sperietoare a șoferilor, dar și a constănțenilor certați cu legea. A pus pe fugă cerșetorii, vânzătorii de țigări de contrabandă, a gonit vânzătorii de chiloți și izmene din fața spitalului, i-a alungat și pe cei ambulanți din piețe, a spart nunțile și botezurile de pe trotuare și din fața blocului și se „luptă” zi de zi cu cei care își lasă mașinile pe unde le convine. Și acesta este de-abia începutul.Unii îi hulesc pe polițiștii locali, îi acuză că îi vânează ca să-i amendeze, alții îi încurajează să ne disciplineze și să readucă ordinea și liniștea în oraș. Cert este că Poliția Locală are o misiune dificilă, dar deosebit de importantă. Despre activitatea Direcției Regionale Poliția Locală Constanța am stat de vorbă ieri cu directorul general comisarul - șef Tudorel Dogaru. Acesta ne-a dezvăluit că organizarea și dezvoltarea activității este abia la jumătatea drumului.- Constănțenii spun că polițiștii locali sunt peste tot în oraș când nu-i cauți și nicăieri când ai nevoie de ei. Cum vă împărțiți activitatea?- Poliția locală se ocupă în primul rând de ordine și siguranță publică. E vorba de un segment pe care Poliția, din motive absolut obiective, nu poate să îl acopere, nu au logistica necesară poate, au misiunile lor specifice. Intenția administrației publice locale și a mea, din urmă cu vreo doi ani, când am început să gândesc sistemul acesta de ordine publică, împreună cu cei de la Jandarmerie, cu cei de la Poliția națională, și cu administrația publică locală, a fost să acopere exact acest segment. De fapt, segmentul de ordine publică, segmentul stradal și aici îi includ și pe cei de la circulația rutieră, ale căror atribuții nu sunt atât de mari pe cât se așteaptă unii și nici atât de mici pe cât speră alții, este cel mai important din arhitectura poliției locale.- De ceva timp sunteți foarte prezenți în oraș, dar unii se mai plâng că nu ajungeți și prin cartiere.- Poate că astă vară forțele noastre nu s-au văzut foarte mult în oraș, pentru că nu erau atât de îndestulătoare. Noi acoperim parcurile, zonele intens circulate, zonele comerciale, tot ce înseamnă parcare publică, unitățile medicale, deci o zonă destul de vastă unde, dacă ai vrea să acoperi în permanență zonele de siguranță publică nu ai avea această posibilitate. La momentul acesta, suntem în deplinătatea forțelor vizavi de personalul pe care noi îl avem angajat. E drept că încă mai avem un deficit de vreo 70 de funcții. Însă ajungem și în cartiere. În general acțiunile pe ordine publică au vizat exact zone în care sunt probleme, de exemplu cartierul Anadalchioi. Acolo sunt multe situații și astfel de acțiuni vor continua. Se spune că cei de la poliția Locală au o dotare spectaculoasă, însă sediul în care ne aflăm nu este nicidecum spectaculos, ci, din contră, iar ca dotare cu mașini, cei 220 de angajați au la dispoziție 25 de mașini. Avem patrule pedestre, mai sunt și cei de la celelalte servicii, de la fostul corp de control, care își desfășoară activitatea în special prin deplasare pe jos, pentru că ei trebuie să constate prin propriile simțuri, încălcarea legislației în domeniul în care ei activează.- De unde vin cele mai multe sesizări?- Numărul de sesizări este foarte mare în ceea ce-i privește pe cei de la disciplina în construcții. În medie, pe zi, sunt patru, cinci sesizări legate numai de disciplina în construcții, cum ar fi existența sau inexistența autorizației de construire sau de desființare ori la nerespectarea autorizației de construire atunci când a fost emisă. Procentul celor care se confirmă este destul de ridicat, undeva la 70%.- Pot polițiștii locali să oprească șoferii în trafic?- Atribuțiile polițiștilor locali sunt limitate în ce privește abaterile rutiere. Problema s-a pus în general vizavi de dreptul polițistului local de la circulație de a face semnal de oprire conducătorilor auto. Legea nr. 155 este foarte clară și spune la acces interzis sau la nerespectarea regimului de greutate, de tonaj, polițistul local are dreptul să oprească, să facă controlul documentelor și să ia măsura de sancționare contravențională. În rest, sunt abilitați să constate opriri și staționări neregulamentare, dar acolo nu e nevoie să efectueze semnal de oprire, pentru că mașinile sunt oprite, și o întreagă categorie de participanți la trafic, alții decât conducătorii auto, pe care ei pot să-i oprească, să-i legitimeze, să-i sancționeze, bicicliști, pietoni, patinatori cu rotile, mopediști, căruțași și așa mai departe.- Recent, a fost un incident într-un autobuz nou, iar un bărbat recalcitrant a fost încătușat. Poate polițiștul local să încătușeze pe cineva care are un astfel de comportament?- Atâta vreme cât legea prevede că polițistul local are în dotare cătușe, spray cu substanțe iritant lacrimogene, baston, pistol cu glonț, înseamnă că are și dreptul să le folosească. Dar acestea sunt niște situații foarte izolate. Toate situațiile de folosire a forței la noi au fost până într-o sută, raportat la numărul de sancțiuni, 64.000, este un număr infim. Ceea ce înseamnă că oamenii nu au o atitudine greșită sau chiar dacă dialogul nu este la cotele cele mai reduse, se limitează la ridicatul tonului.- Parcările cu SMS au născut adevărate dezbateri publice. Unii spun că nu este o acțiune legală, alții că le trimiteți amenzi chiar dacă au plătit. Unde este adevărul?- Hotărârea de Consiliu Local nr. 235/2018 este foarte clară: nu ai voie să oprești fără să plătești. Înainte să oprești trebuie să plătești. Dar nu au existat situații în care doar ce a oprit persoana, să vină cineva la ușă, la geam, să îl întrebe dacă a plătit, arată-mi dovada că ai plătit! Nu suntem nici absurzi și nici vânători de sancțiuni. În schimb, au existat situații în care au trimis sms, dar nu au primit confirmarea de plată. Scrie foarte clar în legislație că trebuie să ai răspunsul. Abia atunci se consideră că ai plătit. Este ca atunci când te duci cu cardul la piață și îți dă tranzacție eșuată. Faptul că ai încercat să plătești cu cardul dar tranzacția a fost eșuată îți dă dreptul să îți iei marfa și să pleci? Așa e și aici. Se plătește un serviciu. Dar nu a luat nimeni în calcul faptul că timp de doi ani de când a existat această aplicație și acest sistem pe zonele respective, că nu au fost create alte parcări cu acest tip de achitare, nu s-au aplicat sancțiuni. A fost prevenție timp de doi ani de zile. Și după ce s-a dat hotărârea, timp de trei săptămâni, am pus în geam doar atenționări, nici măcar avertismente, și abia apoi au fost aplicate amenzi.- Constănțenii spun că amenzile sunt foarte mari. Cât îi o parcare neregulamentară?- Amenda minimă este 600 de lei, ceea ce înseamnă în 15 zile calendaristice, căci așa prevede legislația în vigoare, 300 de lei. Parcare înseamnă oprirea voluntară a unui autovehicul pe o perioadă mai mare de timp. Oprirea este până în cinci minute. Staționarea este peste cinci minute. Amenda pentru oprire este de 580 de lei, adică 290 de lei de achitat în 15 zile. Pentru staționare, care presupune că ți-ai lăsat mașina cinci minute, dar poți să stai și șase, este 580 de lei, sau 290 de lei în 15 zile, iar pentru faptul că ți-ai lăsat mașina timp de 23 de ore este 600 de lei, adică 300 de lei în 15 zile.