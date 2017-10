Poliţiştii, legaţi la mâini de lege. "De câte ori am pus cătuşe, de atâtea ori am fost cercetat"

2

Politistii sunt slab pregatiti

Am vazut filmuletul si am ascultat cu atentie schimbul de replici intre politist si Boureanu. Inca o data am avut impresia ca baietii astia in uniforma au terminat pregatirea la Scoala de maici/calugarite.Mi-a fost rusine mie de situatia acestui politist.Nu stiu daca legea le da voie sa raspunda provocarilor verbale facute de infractor.Politistul s-a purtat ca o țata.L-a amenintat pe Boureanu,l-a jignit,l-a provocat si mai mult,l-a iritat.Daca politistul mai scuipa si seminte sau manca floricele de porumb se incadra bine in profilul tip al unei mahalagioace de cartier,ca "mahalagioi" nu pot sa spun.Cand noi spunem ca astia sunt militieni si nu politisti voi aveti impresia ca facem bascalie de ei.De ce sunt militieni ? Pentru ca militienii au crezut mereu ca fac parte dintr-o elita,s-au crezut oameni superiori,au crezut ca uniforma de militian baga spaima in toata lumea.Mama nu a avut nicio problema cu legea in toata viata ei.Cand venea militianul la poarta ca sa verifice cartea de imobil ,mama incepea sa tremure toata de frica in fata plutonierului.Spaima de militie/securitate intrase in oasele ei.Spaima era institutie de stat.Pe spaima se mizeaza si azi.Am deschis un magazin cu acte in regula in anul 1992(pe sos Mangaliei).Primul om care a intrat in magazin a fost sectoristul de cartier(militianul) care a lasat vorba vanzatoarei sa ma prezint la sectie a doua zi.M-am dus la sectie.Acolo sectoristul si-a cerut drepturile,mi-a cerut taxa de protectie.Militianul a vrut sa-mi arate ca el era seful in cartier.A vrut sa-mi arate cine este seful pe strada mea si la cine trebuie sa ma inchin chiar daca nu sunt un pacatos.Astia au fost si astia sunt militienii de ieri si de azi.Nici psihologic ei nu sunt pregatiti. Greata !