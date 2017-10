Poliţiştii infractori vor să fie liberi

Polițiștii infractori vor să fie liberi

Trei dintre polițiștii care au fost arestați, în urmă cu două săptămâni, pentru că ar fi implicați în furturi masive care s-au petrecut în portul Constanța și ar fi ajutat bande de infractori să sustragă fier vechi, îngrășăminte ori cereale din incinta portului, au solicitat, vineri, liberarea provizorie sub control judiciar. Este vorba de Cristian Badea, Cadîr Demirel și Cristian Moșoiu, care au încercat să convingă judecătorii că nu reprezintă un pericol pentru societatea în care trăim și că pot fi cercetați în stare de libertate.Cei trei au cerut punerea în libertate atât din considerente personale, cât și din prisma probatoriului foarte slab care se află la dosar și în baza căruia s-a dispus arestarea lor preventivă.Cadîr Demirel le-a spus judecătorilor că are un copil de doar două luni, că este singurul întreținător al familiei, că soția sa nu beneficiază de indemnizația de creștere a copilului și, prin urmare, familia sa nu are din ce trăi. „Sunt direct interesat să se afle adevărul și să ajut organele judiciare”, a declarat Cadîr Demirel. La rândul său, avocatul Apostol Armeanu le-a spus judecătorilor: „Con-sistența probelor este dată doar de interceptările telefonice. În munca lor, polițiștii se folosesc de infractori ca informatori, ceea ce nu înseamnă că aceștia scapă nepedepsiți… Vom face dovada că astfel de metode polițienești există și se practică în toată lumea…”„Probatoriul este extrem de slab în acest dosar. Mă tem să nu se fi făcut o eroare judiciară foarte gravă care se va lăsa cu consecințe din cele mai rele…”, a completat avocatul Armeanu. De asemenea, apărătorul le-a spus judecătorilor că oricum, pentru familia lui Cadîr Demirel, „această perioadă este una de tortură”.În ceea ce îl privește pe polițistul Cristian Moșoiu, Apostol Armeanu a spus că „măsura arestului preventiv nu se justifică. Nu există probe din care să rezulte că faptele care i se rețin există. Domnul procuror a ajuns la aceste concluzii din interceptările telefonice, dar nu există o plângere a vreunei societăți comerciale, date despre cum s-a produs furtul, care este prejudiciul creat și multe alte aspecte din care să reiasă acest lucru…”.Cele trei cereri de liberare provizorie sub control judiciar au fost respinse de magistrații de la Tribunalul Constanța. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel.