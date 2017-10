"Poliţiştii în alb"

1

fireste ca articolele voastre sunt ceva mia bune ca ale tembelegrafului

dar ma deranjeaza enorm aceasta pedanterie, ''infantilism si dulce naivitate(?) de a concepe articolele intr-un stil si viziune ''taraneasca'', a marlanilor si taranilor veniti la oras ,o vizune in sensul unei candori stupide, aceasta candoare egala cu aceasta ''descoperie'' a lumii secolului 21..ceea ce e ridcol,draga FLORENTINA....Sau nu suntem un oras mare si cosmopolit? de ce trebuie sa prezinti -si ati mai facut - o tu si colegii tai- si despre marile dotari ale politiei municipale, marile activitati ale justieit si politiei criminale, a geamurilor pt martori ,hi hi hi hi,ale birourilor criminalistice..iata acum si cu cei ''de la fatza locului'',he he h he...draga F.,REPET, CEEA CE FAC EI E PERFECT NORMAL IN ANUL 2011 ,IN CURAND 2012..DOAR CA MULTI ROMANI SUNT ASA PRIMTIVI CA LI SE PARE CEVA EXTRATERESTRU:))...INSA CREDEAM CA PUBLICUL CUGETULUI L.E MAI SOFISTICAT SI EDUCAT DECAT MASA DE PROSTI SAU NEEDUCATI CAREIA PARI CA TE ADRESEZI..LA FINAL ITI UREZ SARBATORI FERICITE-TE APRECIEZ IN GENRRAL,DAR NU MAI SCIE ARTICOLE CA SI CUM TOTI SUNTEM RETARDATII SI TARANII(TARANI IN SENS NEGATIV) CARE HABAR NU AVEM CA TRAIM IN SECOLUL 21~.Multumesc!