Poliţiştii îi sfătuiesc pe elevi să nu intre în discuţii cu necunoscuţii

Copilăria în siguranță

Polițiștii îi sfătuiesc pe elevi să nu intre în discuții cu necunoscuții

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în colaborare cu polițiștii de proximitate din cadrul Secției 5, au participat, ieri, la deschiderea noului an școlar 2009-2010. Activitatea s-a desfășurat la Școala Generală nr. 16 din Constanța și a avut ca scop prevenirea disparițiilor de minori și siguranța copiilor care utilizează Internet-ul, precum și acordarea diplomelor elevilor care au participat la concursul național „Educație rutieră - Educație pentru viață”. În vederea prevenirii disparițiilor de minori, elevilor prezenți la festivitatea de deschidere a noului an școlar li s-a recomandat să evite zonele aglomerate, să nu se deplaseze pe străzi neiluminate pe timp de noapte și să fie siguri că știu adresa și numărul de telefon de acasă. De asemenea, ei au fost sfătuiți să nu accepte să însoțească persoane necunoscute în diverse locații, indiferent de pretextele pe care acestea le invocă. În ceea ce privește siguranța copiilor care utilizează Internet-ul s-a recomandat minorilor să nu furnizeze datele personale și adresa celor pe care îi cunosc on-line și să nu stabilească întâlniri cu aceștia, fără încuviințarea părinților. De asemenea, părinții prezenți la activitate au fost sfătuiți să-i supravegheze pe cei mici în momentul utilizării PC-ului, să identifice activități comune și pentru informații suplimentare să acceseze site-ul www.sigur.info, iar în cazul în care sunt victima unui abuz să apeleze numărul de telefon gratuit 116 111. Totodată, pe parcursul derulării activității s-au distribuit ghiduri informative sub formă de evantai, elevilor, părinților și cadrelor didactice inscripționate cu numărul de telefon gratuit 116 000 pentru sesizarea disparițiilor de minori și adresa site-ului de Internet www.copiidisparuti.ro/lectii. Activitatea polițiștilor de ieri, se înscrie în cadrul campaniei intitulată „Copilăria în siguranță”.