Poliţiştii ies în stradă! "Nu vă jucaţi cu vieţile şi viitorul poliţiştilor"

Polițiștii ies în stradă! "Nu vă jucați cu viețile și viitorul polițiștilor"

Ştire online publicată Luni, 07 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Zvonurile la nivel înalt privind modificarea legii pensiilor speciale au stârnit numeroase controverse în rândul polițiștilor. Astăzi, mai mulți polițiști se vor afla la București și vor picheta Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-și cere drepturile.Oamenii legii spun că sunt voci care susțin că se fac mai multe planuri pentru a se modifica legea pensiilor în condițiile în care aceasta a fost deja promulgată de președinte. Mai exact, se dorește diminuarea de la 80% la 65% din venitul brut realizat. Totodată, sindicaliștii susțin că, „bonus”, se vrea și mărirea vechimii, de la 25 la 30 de ani de muncă.„Am fost de acord ca pensia să nu depășească salariul pe care l-am avut pe timpul carierei. Salariul nostru este format din banii de bază plus norma de hrană, care este de 900 de lei. Această normă nu este încadrată la pensie. Trebuie să ia în calcul că obligat este diminuat cu această sumă. Peste asta vor să mai scadă și la 65 %, ceea ce nu este normal. E o pensie de bătaie de joc. Nu vrem să diminuăm importanța altei meserii, dar trebuie să o respecte și pe aceasta. Munca de polițist este una extraordinar de frumoasă, dar grea.După o viață de interdicții și incompatibilități, ne dau o pensie de mizerie. Ca să nu mai spunem că jumătate din bani o să îi dăm pe medicamente, că toți suntem bolnavi când ieșim din sistem. Unde e recunoștința statului, că am menținut ordinea și liniștea publică atâția ani? Unde e recunoștința statului că în timpul carierei ne-am dedicat trup și suflet și am dat la o parte uneori și familia, că nu ne-am putut face prieteni prea mulți, asta în cazul polițiștilor cinstiți, că orice pădure are uscăturile ei”, a declarat Vasile Zelcă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual Constanța.„Rușine pentru un stat care se vrea european“ Acțiunea de astăzi este un avertisment din partea polițiștilor, care spun că sunt pregătiți să iasă în stradă și că nu se lasă călcați în picioare. Deși salariile le-au fost mărite cu 10%, sindicaliștii spun că această mărire e praf în ochi.Nemulțumirea oamenilor legii este în principal că nimeni nu iese la interval să spună concret ce se va întâmpla în viitor și că „se discută pe la colțuri”.„E rușinos că vor să facă această modificare în perioada Sărbătorilor de Iarnă și că, probabil, se gândesc că nu vom ieși în stradă, că trebuie să fim mai buni și mai înțelegători în această perioadă. Nu! Nu vom face asta. Suntem pregătiți să ieșim în stradă și să ne cerem drepturile. Faptul că nimeni nu iese să ne spună ce se va întâmpla în 2016 a creat această stare care duce la proteste.Ne-au majorat salariile cu 10%, mărire care nu acoperă nici măcar inflația din anul 2006, de când a fost ultima modificare. Ceea ce se întâmplă e rușine pentru un stat care se vrea european. Le transmitem să nu se joace cu viețile și viitorul polițiștilor și al familiilor acestora. Să nu se joace cu viitorul Poliției Române. Ei probabil nu sunt conștienți de faptul că, dacă această meserie nu va mai fi atractivă din punct de vedere financiar, tinerii nu vor mai opta pentru a se face polițiști”, a adăugat Zelcă.Sindicaliștii au mai precizat că, potrivit unor surse, această modificare se va discuta în cursul zilei de miercuri, în ședința de guvern. De asemenea, săptămâna viitoare va avea loc o acțiune de amploare la Ministerul Afacerilor Interne.