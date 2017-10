Poliţiştii, duşi cu zăhărelul. "Nu am simţit nimic la salariu, ţeapă din nou!"

3

Fraierii de serviciu

Intrebare ptr toti fraierii din Sindicatul Politistilor condusi de D.Coarna :cine a girat la alegeri PSD-ul & Dragnea????Raspuns :Dumitru Coarna.Va mai amintiti cand emisiunile de la A3 ,cand seful vostru D.Coarna ii înălța osanale lui Dragnea? Ati votat,PSD-ul a iesit cu peste 40%,v-a tras teapa,acum indurați.Prostia nu este o scuza ,prostia se plătește.Doamnele Olguta si Carmen Dan,poarta stampila "Garantat 100% Dragnea & PSD".Ele reprezinta optiunea voastra electorala,voi ati ales Dragnea &PSD, de buna voie si nesiliți de nimeni.De la o posta se vede ca programul de guvernare scornit de Dragnea&Co. este o utopie si ca el repeta pomenile electorale si dezastrul guvernarii Tariceanu din 2008. Ca sa va spalati rusinea aveti 3 optiuni: 1.Decapitati conducerea sindicatului incepand cu Coarna,ii dati un șut in cur lui si amicilor lui din conducerea sindicatului. 2."Prise de la Bastille "-va mobilizați toti sindicaliștii si luati cu asalt Kiseleff Nr.10,Bucuresti Sect1., si va recastigati toate drepturile promise.3 Bagajelul si urmati calea celor 3 milioane de romani care au fost infranti si umiliti de 27 de ani de politicienii corupti.Italia&Spania -primele optiuni PS.Eu recunosc ca am fost unul din fraieri care am dat votul in '96 sinecuristului de Constantinescu ,care acum linge clantele pe la ALDE & PSD( e sarac, are o amarata de pensie de Presedinte de Romania), sau ca am crezut in onestitatea lui M.Munteanu cu Piata Universitatii.M.Munteanu dovedit in 2016 a fi turnator al Securitatii (apoi al SRI) cu acte in regula.