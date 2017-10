Poliţiştii din sindicatul Pro Lex vor să iasă în stradă pe 22 noiembrie

Polițiștii din sindicatul Pro Lex vor să iasă în stradă pe 22 noiembrie

Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor Pro Lex, care are peste 13.000 de membri, a anunțat că va organiza acțiuni de protest pe 22 noiembrie, ca răspuns la dezinteresul conducerii MIRA față de problemele polițiștilor. Potrivit liderului Vasile Lincu, revendicările mitingului ce ar urma să fie organizat pe 22 noiembrie sunt aceleași de la mitingul din data de 26 septembrie și se referă la salarizarea polițiștilor și a personalului contractual din MIRA, la modificările Statutului polițistului prin ordonanță de urgență a Guvernului, sindicaliștii plângându-se și de tratamentul discriminatoriu față de sindicat prin nerecunoașterea acestuia. Liderul sindical, care susține că Pro Lex are peste 13.000 de membri, îi cere ministrului Cristian David o întâlnire, în situația în care politica MIRA referitoare la soluționarea problemelor polițiștilor s-a schimbat de la cea de forță la cea de dialog social. Vasile Lincu a declarat că ministerul nu și-a ținut promisiunile față de sindicaliști, în urma întâlnirilor de până acum. „Ministrul ne-a sfidat, nu s-a rezolvat nimic. Există un deficit de 10.000 de posturi. Uitați-vă și în București, scot polițiști comunitari, că nu mai sunt polițiști, iar cei de la ordine publică au ajuns să dirijeze circulația”, a afirmat Lincu. Pe de altă parte, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Liviu Butunoi, a declarat că acest sindicat nu se gândește la proteste și că își continuă acțiunile de negociere cu șefii MIRA. Acest sindicat, care are în jur de 50.000 de membri, a amenințat în luna august cu proteste, declarațiile liderilor fiind retrase după o întâlnire cu ministrul Cristian David. Problemele invocate se refereau de asemenea la salarizare, dar și la reglementarea situațiilor în care polițiștii sunt agresați.