Poliţiştii din mega-dosarul de corupţie de la Rutieră, despăgubiţi moral

Polițiștii din mega-dosarul de corupție de la Rutieră, despăgubiți moral

În urmă cu patru ani, Poliția Constanța era zguduită de un mega - scandal de corupție: aproape 40 de polițiști, dintre care 34 de la Serviciul Poliției Rutiere, erau acuzați de infracțiuni dintre cele mai grave: trafic de influență, luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual etc. Între timp, ecourile scandalului s-au estompat, ușor - ușor, dosarul de amploare a fost „spart” în numeroase dosărele și a luat calea instanțelor de judecată, care, după cum se știe, este de durată. Ce se în-tâmplă, astăzi, cu polițiștii implicați în acest mega-scandal?Unul condamnat, altul achitat…Prima sentință definitivă, în ceea ce privește lotul „Rutiera”, a fost dată de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție săptămâna trecută, pe 23 septembrie. Prin această decizie, polițistul Liviu Iulian Conduleț a fost achitat pentru faptele de care era acuzat, în vreme ce colegul lui Ervin Tulei a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și achitat pentru două dintre capetele de acuzare.Reamintim că, potrivit anchetatorilor, Liviu Iulian Conduleț și Ervin Tulei au fost acuzați că, pe 1 martie 2009, au fost sunați de un alt coleg, Gigi Cristian Rușescu, de asemenea cercetat în mega - dosarul privind corupția, pentru a închide ochii cu privire la un accident rutier. Pe tot parcursul anchetei, cei doi polițiști și-au susținut nevinovăția!După cum ne-au spus polițiștii constănțeni, dar și surse apropiate anchetei, aceasta este prima sentință definitivă în acest mega - scandal prin care un polițist a fost condamnat, chiar dacă cu suspendare!Au plecat din PolițieCât îi privește pe ceilalți acuzați la vremea respectivă, o bună parte sunt, în continuare, în rândul forțelor de ordine, își desfășoară activitatea normal și așteaptă ca magistrații să se pronunțe asupra vinovăției sau nevinovăției lor, fiind inculpați în diverse dosare penale (ba chiar unii dintre ei au fost deja condamnați la închisoare, tot cu suspendare, iar deciziile nu sunt definitive!).Astfel, din totalul de 34 de polițiști de la Rutieră, aproximativ o treime sunt încă la dispoziția șefilor, ceea ce înseamnă că, deși desfășoară aceleași sarcini precum colegii lor, nu primesc sporuri, nu pot să avanseze în funcție și nici să participe la concursuri pentru ocuparea unor posturi. Concret, în prezent sunt la dispoziția conducerii Serviciului Poliției Rutiere Constanța ur-mătorii: Gigi Cristian Rușescu, Dumitru Iulian Maxim, Andrei Bogdan Călugăru, Cosmin Cristian, Paul Mihai Ciolpan, Marius Ivan, Răzvan Viorel Țigănuș, George Eduard Nițu-leac, Daniel Coiciu, Florentin Grasu.Sunt destui polițiști, însă, care de-a lungul timpului au fost scoși de sub urmărire penală de către anchetatori sau achitați. Astfel, printre aceștia se numără: Elvin Cadîr, Alexandru Ivanov, Alexandru Ianțoc, Cornel Ionuț Drăghici, Anatoli Trifanov, Marian Aldea, Mihai Alexandru Manea, Romeo Georgian Gănuț, George Busuioc, Răzvan Scurtu.Indignați de acuzațiile care le-au fost aduse, în mod greșit, după cum s-a constatat ulterior, căci au fost scoși de sub urmărire penală sau achitați, trei polițiști de la Rutieră au ales, ulterior primirii soluției favorabile, să părăsească rândurile Poliției. De asemenea, alți trei polițiști au ieșit la pensie, în vreme ce un al patrulea a cerut să fie transferat la o altă structură.Daune morale de 8.000 de leiDacă în dosarele privind faptele de corupție de care sunt acuzați polițiștii vor mai trebui să aștepte, în schimb, de luni, 30 septembrie, sunt mai bogați, fiecare, cu câteva mii de lei.Tribunalul Buzău a hotărât ca fiecare dintre cei 34 de polițiști să primească despăgubiri morale de 8.000 de lei, iar sentința este definitivă și irevocabilă. Suma a fost redusă considerabil, însă, căci reamintim că prima instanță, Judecătoria Buzău, hotărâse ca aceeași polițiști să primească daune morale de 25.000 de lei.Motivul pentru care polițiștii au fost despăgubiți este că, în 2009, în momentul declanșării anchetei, presa a primit un comunicat de presă cu datele de identitate ale polițiștilor (CNP, adrese etc.), care sunt confidențiale, dar și pentru că le-a fost încălcată prezumția de nevinovăție, fiind declarați de anchetatori vinovați, înainte ca judecătorii să pronunțe o sentință definitivă.