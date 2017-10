Poliţiştii din Constanţa vor sporuri anticorupţie

Polițiștii din Constanța vor sporuri anticorupție

Polițiștii consideră că sunt discriminați: deși întocmesc, zi de zi, dosare penale nu primesc spor judiciar (așa numitul „spor anticorupție”), precum colegii detașați la Direcția Națională Anticorupție sau Direcția Generală Anticorupție. De aceea, liderii de sindicat s-au adresat instanțelor de judecată, solicitând aceste drepturi. Reprezintă legea în rândul populației, trebuie să vegheze asupra respectării ei, dar tocmai în cazul lor sunt încălcate prevederile legale. Și sunt destule drepturi de care reprezentanții statului nu țin cont, susțin liderii sindicali. De exemplu, acordarea sporurilor de week-end pe ultimii trei ani, asigurarea banilor de echipamente etc. Ba mai mult, a atras atenția George Caraivan, liderul Biroului Teritorial Constanța al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), printre drepturile ce le sunt refuzate polițiștilor este și „sporul anticorupție”. „Polițiștii detașați la DGA și DNA primesc un spor de 30% din salariu pentru că lucrează în dosare penale și sunt expuși la a lua mită. Dar și noi lucrăm cu dosare penale. Noi suntem cei care le întocmim, facem toată urmărirea penală, toate actele, după care le înmânăm procurorilor și ulterior judecătorilor. De aceea, considerăm că este normal să primim și noi acest spor considerabil, nu doar judecătorii și cei detașați la structurile anticorupție”, ne-a declarat liderul de sindicat George Caraivan. De altfel, birourile teritoriale ale SNPPC s-au adresat deja instanțelor de judecată, dar, cel puțin la nivelul județului Constanța, solicitarea nu a avut sorți de izbândă. „Ne judecăm cu Ministerul Administrației și Internelor, am pierdut, dar am introdus din nou acțiune. Trebuie să se înțeleagă că și noi, ca polițiști judiciariști, avem dreptul la sporul de anticorupție, având în vedere și condițiile grele în care se muncește”, a adăugat polițistul. Bani pentru alegerile localeÎn altă ordine de idei, liderul de sindicat a anunțat că Biroul Executiv Central al SNPPC urmează să facă demersurile oficiale pentru ca polițiștilor care vor asigura ordinea și siguranța publică la alegerile locale, să le fie plătite orele suplimentare și să le fie asigurate condițiile pentru desfășurarea activității. „Toți cei care participă la alegeri sunt plătiți: judecătorii, membrii comisiilor. Doar nouă nu ni se asigură nici măcar un ceai cald sau un sandviș. Dar suntem la datorie toată ziua, după care noaptea trebuie să păzim și buletinele de vot”, a subliniat liderul de sindicat.