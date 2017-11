Poliţiştii din Constanţa vor fi dotaţi cu bodycam-uri. "Am fost condiţionaţi de IGPR"

Polițiștii din Constanța vor fi dotați cu bodycam-uri. "Am fost condiționați de IGPR"

După aproximativ un an de când a fost lansată propunerea ca Poliția Română să fie dotată cu echipamente audio-video, proiectul a fost pus în aplicare. 44 de camere au fost puse la dispoziția Brigăzii Rutiere București, timp de patru luni. Anul viitor, polițiștii din restul țării, inclusiv Constanța, urmează a fi dotați cu camere audio-video, atât cei de la ordine publică, dar și rutieriști.Sindicatul Europol, prin președintele Cosmin Andreica, a oferit spre folosință printr-un contract comodat, cu titlu gratuit, 20 de echipamente audio-video portabile, în valoare de 6.500 de euro. Alte 24 de camere, aflate în dotarea Inspectoratului General al Poliției Române, au fost puse la dispoziție Brigăzii Rutiere.„În următoarele săptămâni vom face un grup de lucru pentru a putea stabili cu exactitate avantajele și dezavantajele pe care le are proiectul. Vom studia comportamentul persoanelor filmate și dacă polițiștii au mai fost expuși la diferite agresiuni verbale sau fizice”, ne-a precizat Cosmin Andreica, inițiatorul proiectului.Dacă totul va merge bine, peste patru luni urmează să fie stabilită o sumă de bani în bugetul alocat pentru sănătate și securitate în muncă, fiind considerată de sindicaliști drept cea mai simplă formulă de a achiziționa aceste dispozitive. IGPR intenționează să mai achiziționeze încă 122 de body-cam-uri prin intermediul unor proiecte.„În momentul de față camerele se folosesc doar de către rutieriști, dar în momentul de față încercăm să facem niște eforturi și să mai dăm 20 de camere către ordine publică și în restul țării, inclusiv Constanța. Inițial s-a dorit ca zece dintre camere să meargă la secția operativă cea mai aglomerată din București și zece la Brigada Rutieră, însă propunerea nu a fost acceptată și toate camerele au mers către Rutieră. Am fost condiționați de IGPR, în sensul în care acceptă camerele doar dacă sunt folosite numai la Rutieră. Am acceptat acest compromis pentru a câștiga transparență”, a mai declarat, pentru „Cuget Liber”, Cosmin Andreica.Materialul informațional rezultat în urma înregistrării este criptat și stocat într-o bază de date la care are acces un singur polițist. În funcție de plângerile existente sau de necesitatea dovedirii unor fapte, materialele sunt decriptate, copiate și prezentate organului de urmărire penală.„Nu există sub nicio formă riscul ca filmările să ajungă în spațiul public”, oferă asigurări inițiatorul proiectului.Interesant este că, potrivit sindicaliștilor, șefii Poliției, în frunte cu chestorul principal Bogdan Despescu, s-au opus acestei inițiative din motive încă neelucidate. Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne a oferit tot sprijinul necesar implementării proiectului, iar în acest context IGPR nu s-a mai putut opune acestui pas spre o transparență sporită a polițiștilor în relația cu cetățenii.