Poliţiştii de proximitate, iniţiaţi în prevenirea consumului de droguri

Polițiștii de proximitate, inițiați în prevenirea consumului de droguri

În această dimineață, reprezentanții Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, împreună cu cei ai Inspectoratului Județean de Poliție Constanța și ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța au lansat proiectul „Parteneriat antidrog în școală”Astfel, proiectul se va derula în perioada 10 martie - 15 iunie și are următoarele obiective:- Dezvoltarea unor aptitudini si practici la nivelul întregii populații aflată într-o formă de învățământ, prin intermediul programelor școlare si de petrecere a timpului liber, in scopul adaptării unui stil de viață sănătos, fără tutun, alcool și droguri;- Creșterea influentei factorilor de protecție la vârste mici pentru evitarea sau cel puțin întârzierea debutului de alcool, tutun si droguri;- Sensibilizarea și educarea populației școlare în scopul evitării consumului experimental / recreațional de droguri si trecerii de la acesta la cel regulat.- Perfecționarea abilităților de comunicare și inter-relaționare ale polițiștilor de proximitate în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin și, implicit, în domeniul comun de interes cu C.P.E.C.A., acela de prevenire a consumului de droguri, alcool, tutun și de întărire a atitudinilor pentru un stil de viață sănătos în rândul tinerilor.- Organizarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, sub coordonarea Centrul Național de Formare în Domeniul Drogurilor din cadrul Agenției Naționale Antidrog a unui curs de inițiere în prevenirea consumului de droguri în comunitate adresat unui număr de 40 de polițiști de proximitate, curs ce va fi găzduit de I.P.J. Constanța și care se va desfășura în două module: 25 și 27 februarie 2014 respectiv, 4 și 6 martie 2014 ;- La sfârșitul sesiunilor informativ-educative polițiștii de proximitate vor putea să aplice tehnici și metode educative moderne, interactive, de motivare a tinerilor în vederea adoptării unui comportament fără riscuri, să susțină sesiuni de informare-educare formală în instituțiile școlare, la clasele a VII-a și la clasele a VIII-a, să dezvolte și să aplice planuri individuale de activitate privind dezvoltarea rețelei sociale de sprijin în zona de competență unde se va aplica proiectul.