Poliţiştii de la rutieră vor scăpa de accidentele uşoare

Polițiștii de la rutieră vor scăpa de accidentele ușoare

Asta dacă au asigurarea facultativă de avarii auto sau se înțeleg amiabil cu victimele O simplă tamponare, o zgârietură sau o oglindă spartă la mașină însemnau neapărat un lung drum prin birourile poliției rutiere. Ore întregi de așteptare într-o încăpere îngustă, aglomerație, certuri, nervi, stres. Toate acestea completau tabloul unei zile de coșmar, pierdută la poliție pentru cei care au avut nenorocul să fie implicați în accidente rutiere minore. Și cum astfel de evenimente se petrec cu zecile în fiecare zi în Constanța, sunt sigur că mulți dintre șoferi știu despre ce vorbesc. De câteva luni, însă, lucrurile s-au schimbat radical. Zilele trecute, la ora prânzului, holul și biroul de la serviciul Tamponări din cadrul Poliției Rutiere Constanța era aproape gol. Doar două femei, culmea ambele blonde (nu că aș fi adeptul bancurilor cu blonde), își disputau circumstanțele în care au ajuns să-și pupe mașinile. De asemenea, în încăpere mai erau încă vreo patru persoane, tot cu probleme rutiere. Obișnuit cu învălmășeala, gălăgia și tradiționalele cozi de la Accidente Ușoare (nu de alta, dar în vasta mea experiență ca șofer le-am trecut și eu de câteva ori pragul - bineînțeles, nu din vina mea), am fost oarecum surprins de liniștea și ordinea care domneau în sediu. Am crezut că au închis, că au pauză de masă sau că e vreo sărbătoare, însă nu era decât o zi obișnuită de lucru. Am aflat mai apoi de la polițiști că lucrurile s-au schimbat foarte mult de la începutul anului, după ce a intrat în vigoare ordinul prin care șoferii care au CASCO și își găsesc mașinile avariate sau și le lovesc singuri fără a fi implicate și alte autoturisme în accident se pot adresa direct firmei de asigurări. Cică chestia asta le-a redus volumul de lucru la jumătate, iar acum se plictisesc. Polițiștii au de două ori mai puțin de lucru Subcomisarul Marius Ghiță, purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere Constanța, povestește că anul trecut avea de două ori mai multe cazuri de tamponări sau avarieri de autoturisme. „De la 1 ianuarie 2009 a intrat în vigoare Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Potrivit acestui act, în cazul în care îți găsești mașina avariată sau ți-o lovești singur, fără să mai fie implicate și alte autoturisme în incident, și deții o poliță CASCO, te poți prezenta direct la firma de asigurări pentru eliberarea autorizației de reparație. Nu mai e nevoie să ajungi la Poliție. Astfel, această prevedere ne-a redus la jumătate volumul de muncă. Înainte lucram peste 100 de tamponări pe zi, cele mai multe accidente minore. Acum dacă avem 50 - 60", spune Marius Ghiță. Polițiștii le atrag însă atenția șoferilor că, chiar dacă au CASCO, în momentul în care implică și un alt autoturism în accident, avariindu-l, sunt obligați să vină la biroul de Tamponări. Dacă nu se prezintă în 24 de ore, riscă o amendă și să rămână fără permis. Constatarea amiabilă - de la 1 iulie De la 1 iulie, polițiștii de la Accidente Ușoare vor avea și mai puțin de lucru deoarece va intra în vigoare ordinul privind constatarea amiabilă a accidentelor. Mai exact, doi indivizi care se ciocnesc pe stradă cu mașinile pot cădea la înțelegere, numai în situația în care nu sunt victime omenești (morți, răniți) și se pot duce amândoi de mână la firma de asigurări pentru a povesti cum s-a întâmplat accidentul. Firma de asigurări eliberează autorizațiile de reparație și îi plătește pagubele șoferului nevinovat. Polițiștii constănțeni spun că nu cunosc mai multe detalii despre acest ordin care ar trebui să apară la 1 iulie și le plâng de milă angajaților de la asigurări care vor avea de muncă, nu glumă. „Ne va scădea și mai mult numărul de cazuri de accidente ușoare, deoarece mulți vor reuși să se înțeleagă și să se ducă direct la asigurări”, ne-a declarat subinspector Marius Ghiță. Constatarea amiabilă a accidentelor va deschide, însă, poarta și eventualelor abuzuri, iar polițiștii recunosc că se tem de asta. Spre exemplu, un șofer beat ar putea să distrugă cinci mașini într-o intersecție, dar dacă se înțelege cu proprietarii nu mai este anunțată poliția și individul se duce a doua zi la firma de asigurări și declară că a vrut să evite o pisică și a pierdut controlul volanului. Dacă acum șoferii unor astfel de incidente sunt supuși testelor pentru depistarea alcoolemiei, de la 1 iulie încolo, polițiștii ar putea pierde controlul acestui fenomen deoarece orice individ băut care face accident poate scăpa basma curată înțelegându-se amiabil cu victima. Polițiștii atrag însă atenția că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește penal, așa că șoferii să aibă grijă fiindcă minciuna are picioare scurte. Mulți cad în capcana asta și în prezent și se aleg cu dosare penale. Amuzant este că cei mai mulți sunt victimele accidentelor. Marius Ghiță povestește că a întâlnit cazuri în care șoferii s-au înțeles dinainte ce să declare la poliție, cel vinovat promițându-i celuilalt diferite avantaje, bani, despăgubiri, însă, după ce au plecat nu și-au mai respectat promisiunile. Așa că victima se întoarce peste câteva zile și recunoaște că a mințit și că vrea să își schimbe declarația, cu scopul de a-l băga pe cel care l-a accidentat în belele. Ce nu știe reclamantul este că și el dă de probleme deoarece, în procesul verbal încheiat anterior de polițist, el a semnat, sub incidența legilor penale, că ceea ce a declarat este adevărat. Deci îl paște un dosar penal pentru fals în declarații.