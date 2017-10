Poliţiştii de la Rutieră, „prinşi“ într-un club din Constanţa

Polițiștii de la Rutieră, „prinși“ într-un club din Constanța

În noaptea de 15 octombrie, polițiștii constănțeni au organizat la Clubul „Crush”, din Constanța, o acti-vitate pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice.Această acțiune s-a înscris în cadrul evenimentului european numit „European Night Without Accidents” (Noaptea Europeană Fără Acci-dente), având drept scop prevenirea accidentelor de circulație cauzate de conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice de către tinerii șoferi.Inițial, polițiștii au prezentat tinerilor campania, activitățile derulate până în prezent și rezultatele așteptate în urma derulării acesteia, ulterior fiind informați cu privire la riscurile la care se expun atât pe ei, cât și pe pasagerii din autoturism și pe ceilalți participanți la trafic în momentul în care se urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice. Iar asta pentru că, spun polițiștii, de cele mai multe ori, conducătorii auto care au consumat alcool comit frecvente încălcări ale normelor de circulație rutieră, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregu-lamentare sau execută în mod periculos virajele.Campania a avut ca simbol brățări inscripționate cu mesajul european „RESPONSIBLE YOUNGDRIVERS”, pe care tinerii din club le-au purtat pe parcursul nopții, la finalul evenimentului ei fiind testați experimental pentru depistarea alcoolemiei, recomandându-li-se să nu conducă autovehicule dacă au consumat alcool.Pentru că activitatea de sâmbătă seară a polițiștilor a „prins” la public, astfel de acțiuni vor mai fi la Con-stanța, promit polițiștii de la Rutieră.