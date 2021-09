Polițiștii de la Rutieră au ieșit la „vânătoare”: ZECI DE PERMISE REȚINUTE, în județul Constanța!

În perioada 6-12 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța (Serviciul Rutier Constanța, Birourile Rutiere și Formațiunile Rutiere) au acționat pe raza județului, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, în special pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză și a celor care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.În urma acțiunilor din teren, au fost aplicate 682 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 197.000 de lei.De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 62 de permise de conducere, dintre care 36 pentru pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 10 pentru neacordarea priorității de trecere vehiculelor/pietonilor, 5 pentru depășire neregulamentară și 4 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, au fost retrase 33 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate 12 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.Pentru prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii rutieri constănțeni acționează în mod constant, activitățile întreprinse vizând prevenirea acestor evenimente prin prezența în trafic și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulație, în mod special, a celor care circula cu viteze peste limita legală sau sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.