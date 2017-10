Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor, asaltaţi cu reclamaţii

2

anticoruptia cu coruptie

la bagdasar arsenii la radiografii prin anii 2008 primeam rezultatul cum trebuia coaste fisurate fracturi , la computer tomograf centrul de excelenta cu cucuie in cap la aparat se afla medic asemanator lui marius lacatus fostbalist mana a lui medic sef , colaborator cu spitalul alexandru obregia drogati si consilieri ma intrebat daca vreau sa dau in judecata agresorul , i-am raspuns ca nu pentru ca sint multi si periculosi si poate se va intampla ceva si mai rau de atat , mi-a mi-a raspuns ca nu am nimic la cap rezultatul la cap il tinea pentru urmatoarea persoana pe bani .