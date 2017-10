Poliţiştii de frontieră Şucurei şi Chiru, de la Negru Vodă, condamnaţi definitiv pentru luare de mită

Polițiștii de frontieră Șucurei și Chiru, de la Negru Vodă, condamnați definitiv pentru luare de mită

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au dispus condamnarea definitivă a celor doi polițiști de frontieră de la Negru Vodă judecați pentru luare de mită. Ei fuseseră condamnați de Tribunalul Constanța la un an și opt luni (Daniel Șucurei), respectiv un an (Laurențiu Chiru) de închisoare cu suspendare. Curtea de Apel Constanța a dispus apoi achitarea celor doi. Lovitura cea mare vine însă de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a admis recursul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a casat sentința în parte, astfel că a micșorat pedepsele luate la fond de către cei doi polițiști, condamnându-i la 3 luni de închisoare (Laurențiu Chiru), respectiv 5 luni de închisoare (Daniel Șucurei) cu suspendare. Decizia este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 13 august 2007, Geamal Iusein a formulat un denunț prin care arăta că în ziua de 11 august 2007, în timp ce se întorcea cu autovehiculul CT-68-GEM din Bulgaria, prin punctul de frontieră Negru Vodă, i s-a pretins mită. Bărbatul cumpărase aproape 1.000 kg de pepeni pe care voia să îi vândă în România, însă la trecerea prin Punctul de Frontieră un polițist i-ar fi cerut o sumă de bani. Geamal Iusein a declarat anchetatorilor că i-a dat polițistului 50 de lei și 14 leva și astfel a putut intra în țară. Pe 23 august, bărbatul a făcut un nou drum în Bulgaria cu același scop, nu înainte însă de a reclama fapta la Direcția Generală Anticorupție. La întoarcerea în România, Iusein a fost oprit de agenții șefi adjuncți Daniel Șucurei și Laurențiu Chiru, care-și desfășurau activitatea la punctul de frontieră Negru Vodă și care i-au spus bărbatului că nu are voie să introducă în țară legume sau fructe cumpărate din Bulgaria. Polițistul de frontieră Șucurei i-ar fi pretins lui Iusein suma de 100 de lei, pentru a i se putea permite să intre în țară, iar agentul șef adjunct Chiru ar fi primit această sumă de bani. Ambii polițiști au fost prinși în flagrant. Anchetatorii spun că din cercetările efectuate a rezultat faptul că Șucurei a primit și prima sumă de bani. Având în vedere hotărârea emisă de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța, comisar șef Adrian Burcea, cei doi polițiști de frontieră urmează a fi destituiți din funcțiile deținute.