Polițiștii de frontieră români au salvat 60 de migranți din Sudan, Siria, Somalia și Irak din apele Mării Egee

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Politistii de frontiera romani au salvat 60 de cetateni din Sudan, Siria, Somalia si Irak, aflati pe o barca gonflabila care risca sa se scufunde in apele Marii Egee, anunta News.ro. Numarul celor salvati de la inceputul acestui an de politistii romani flati in misiune Frontex in Grecia este de aproximativ 1.300 de persoane."La sfarsitul acestei saptamani, politistii de frontiera de pe nava maritima de patrulare MAI 1104 a Garzii de Coasta, aflati in misiune FRONTEX in cadrul Operatiunii Maritime Comune "POSEIDON 2017", au salvat, pe timpul patrularii in apele Marii Egee, 60 de cetateni din Sudan, Siria, Somalia si Irak, dintre care 19 copii si 14 femei, care se aflau pe o ambarcatiune gonflabila ce risca sa se scufunde", anunta sambata Politia de Frontiera.Vineri, la ora 05.15, echipajul navei MAI 1104, aflat in misiune de supraveghere a frontierelor maritime externe ale Uniunii Europene, in cadrul Operatiunii Comune "POSEIDON 2017", coordonata de Agentia FRONTEX, a identificat, pe timpul unei misiuni specifice de patrulare desfasurate in Marea Egee, o ambarcatiune gonflabila cu motor, supraincarcata cu persoane.