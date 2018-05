Poliţiştii de frontieră refuză hrana şi poartă banderole tricolore. "Ne gândim la un protest masiv!"

5

Un fel de mita

Eu, Steluta M. , cea care va sfătuiesc tot timpul numai de bine, Ba sa va faceți ca nu mâncați, Ba sa purtați garouri tricolore, Ba sa fiți încordați și încruntați tot timpul și sa nu va mai puneți mintea la contribuție pentru nimic pentru ca gândesc eu in locul vostru, eu Vali M. , Crystal cum mi se mai zice, va anunț in mod oficial ca tocmai ce am fost “premiata” cu o misiune in care voi încasa diurne de vreo 9000 de euro. Dar asta pentru ca merit, știți bine ca eu vorbesc engleza, nu ca voi care faceți foamea ca nu aveți salarii ca sa va plătiți ratele pe care le ați făcut ca sa aveți mașini mișto și credite ipotecare, sau popriri pe salariu pentru ca nu puteți plăti pentru ca va place sa duceți viața frumoasa cu vacante scumpe și chefuri. Dar cât lipsesc eu va rog sa continuați aceasta lupta pentru venituri mai bune, ca atunci când ma întorc sa mai pot pleca in alta misiune și mai bine plătită. Și ma bucur ca mai sunt și alții ca mine din “Eurospoil” care pleacă in misiuni plătite super. Noroc cu șefii noștri pe care cred ca i am cam speriat și m-au selectat pentru a primi 9000 de euro. O sa va dau și voua din ei ca sa aveți sa va luați banderole și probabil niște sticksuri . Va pupa cu drag a voastră , Crystal.