Poliţiştii de frontieră, nemulţumiţi! Ce reacţie are conducerea Gărzii de Coastă

Polițiștii de frontieră, nemulțumiți! Ce reacție are conducerea Gărzii de Coastă

Garda de Coastă a reacționat în urma articolului în care Sindicatul Agenților Poliției de Frontieră - Garda de Coastă a ridicat problema în ceea ce privește primirea articolelor de birou, dar și în privința dotărilor, precizând faptul că polițiștii sunt nevoiți să își cumpere din buzunarul propriu agende de lucru.„Vă comunicăm faptul că, în conformitate cu ordinele și instrucțiunile aflate în vigoare la nivelul Gărzii de Coastă, nu este normată asigurarea rechizitelor sau articolelor de birou pentru fiecare polițist de frontieră din cadrul instituției. Fiecare structură din cadrul Gărzii de Coastă înaintează solicitări periodic către compartimentul de resort logistic privind necesarul asigurării articolelor/rechizitelor de birou (hârtie A4, plicuri, dosare ș.a.m.d.). Totodată vă facem cunoscut faptul că, la nivelul Gărzii de Coastă, în instrucțiunile și ordinele în vigoare nu este prevăzută dotarea polițiștilor de frontieră cu agende de lucru”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, conducerea Gărzii de Coastă.v v vIată ce declarau reprezentanții Sindicatului Agenților Poliției de Frontieră - Garda de Coastă, în urmă cu câteva zile.„În cadrul Gărzii de Coastă, niciun lu-crător cu munca de teren și niciun lucrător cu munca de birou, membru al organiza-ției noastre sindicale, nu a confirmat primirea rechizitelor menționate pentru activitatea proprie. În plus, unui lucrător cu munca de teren nu îi sunt necesare plicuri și hârtie format A4. Este greu ca din birou să știi ce folosește în activitate un lucrător cu munca de teren, știm asta, dar vă spunem câteva lucruri elementare. Lucrătorul PF în teren constată contra-venții, are carnet de PV și nu are nevoie de hârtie și plicuri. De asemenea, constată infracțiuni, fiind folosite tipizate”, preciza Violeta Gabriela Alexandroaia, președintele Sindicatului Agenților Poliției de Frontieră - Garda de Coastă.