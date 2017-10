Poliţiştii de frontieră îi caută pe cei care taie Pădurea Letea

1

specie invaziva

Sarmanul om a facut, fara sa-si dea seama, un bine! A facut ceea ce autoritatile de mediu de la noi ar trebui sa faca dar de fapt fac opusul. Salcamul e o specie introdusa invaziva, ce face un rau enorm ecosistemelor naturale, luand locul speciilor native. E o bomba biologica, un element antropic ce se raspandeste singur si a carui eliminare este foarte costisitoare. E ca sobolanul in Noua Zeelanda. Prezenta lui e tolerabila in mediul antropic sau eventual in plantatii sau in zone cu ecosistemele naturale deja distruse si unde nu sunt sanse pentru o reconstructie ecologica. In schimb el n-are ce cauta in ariile naturale protejate, cu atat mai putin in una atat de valoroasa precum Letea.