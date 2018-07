Poliţiştii de Frontieră ai Gărzii de Coastă, dotaţi cu dispozitive audio-video de către Europol

Polițiștii de Frontieră ai Gărzii de Coastă, dotați cu dispozitive audio-video de către Europol

Prim-vicepreședintele Europol Garda de Coastă, Valentina Matea, a menționat, într-o conferință de presă, că dacă se va dovedi că folosirea celor cinci dispozitive este eficientă, proiectul va fi extins de sindicat, cu speranța că "Ministerul Afacerilor Interne va face astfel încât fiecare polițist să aibă un astfel de dispozitiv".Conform reprezentantei Europol, dispozitivele au fost achiziționate de sindicat cu prețul de 1.000 de lei fiecare. Proiectul respectiv a demarat în anul 2016, când sindicaliștii au dotat IGPR cu astfel de aparate audio-video."În ultima perioadă de timp am constatat că polițiștii de frontieră sunt ținta unor acuzații false de diverse fapte nelegale și am hotărât că e momentul să arătăm că polițiștii de frontieră nu sunt așa cum se spune și că e bine să ne promovăm activitatea așa cum o facem, cu profesionalism", a afirmat Matea.Directorul Gărzii de Coastă, Laurențiu-Cristian Cicu, a menționat că dispozitivele audio-video vor fi folosite în punctele de trecere a frontierei, cu prioritate când traficul persoanelor ce tranzitează granița înregistrează creșteri semnificative."Inițiativa e lăudabilă. Ele vor fi folosite în baza unei proceduri de sistem (...), primind aceste dispozitive individuale consider că este un lucru benefic atât pentru polițiștii de frontieră, cât și pentru participanții la trafic. (...) E clar că nimeni nu va mai fi tentat să solicite un polițist de frontieră să facă ceva știind foarte clar că există aceste dispozitive de înregistrare și, de asemenea, colegii noștri (...) nu vor fi tentați să facă anumite lucruri care nu ne fac cinste. (...) Pe de altă parte, au fost înregistrate agresiuni asupra colegilor noștri. Știm foarte clar că la frontiera cu Bulgaria există aglomerări pe timpul sezonului estival, infrastructura punctelor de trecere a frontierei nu permite desfășurarea traficului într-un ritm așa cum ne dorim și există posibilitatea ca cetățenii să devină irascibili. Considerăm că aceste dispozitive duc atât la protecția personalului, disciplinarea participanților la trafic, cât și la protecția participanților la trafic", a spus comisarul șef de poliție Laurențiu-Cristian Cicu, la conferința de presă organizată la bordul unei nave a MAI, în timpul desfășurării, pe Marea Neagră, a unui exercițiu de combatere a migrației ilegale.