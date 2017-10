Poliţiştii cu cătuşe de la Poarta Albă, Iulian Ploeşteanu şi Claudiu Bucur, visează la comisiile de eliberare condiţionată

Polițiștii cu cătușe de la Poarta Albă, Iulian Ploeșteanu și Claudiu Bucur, visează la comisiile de eliberare condiționată

Doi dintre polițiștii constănțeni judecați și condamnați la închisoare, Iulian Ploeșteanu și Claudiu Bucur, și care, în prezent, se află încarcerați la Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă în ispășirea pedepselor, urmează ca, în următoarele luni, să intre la comisiile de eliberare condiționată, putând fi eliberați astfel pentru bună purtare. Cazul primului ar trebui să fie luat în discuție de comisia de eliberare condiționată în luna decembrie a.c., pe când cazul celui de-al doilea, în luna februarie 2010. Iulian Ploeșteanu, fost comisar de poliție în cadrul Poliției municipiului Constanța - Biroul de Poliție Rurală, a fost condamnat la pedeapsa de trei ani de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui autoturism în stare de ebrietate și părăsirea locului accidentului. La data de 21 iulie 2006, pe bulevardul IC Brătianu, în zona Cimitirului Palas, aflându-se la volanul unui autoturism marca Cielo, acesta a accidentat grav o bătrână, pe trecerea de pietoni. El a părăsit locul accidentului, fiind oprit în trafic de polițiștii din Valu lui Traian. Testat cu aparatul Drager, acesta a indicat o valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Transportată la spital, victima a decedat la scurt timp. Iulian Ploeșteanu, după ce a ispășit o mare parte din pedeapsă, urmează a intra la comisia de eliberare condiționată în luna decembrie a acestui an. Un alt personaj controversat și care a aruncat încă o dată cu noroi în imaginea Poliției Transporturi din Constanța, oricum zdruncinată după o experiență asemănătoare, (ne referim aici la „exemplul” dat de fostul șef al Poliției Transporturi, Ioan Bucur, judecat și condamnat la un an de închisoare, tot pentru luare de mită), respectiv fostul comisar Claudiu Bucur, judecat și condamnat la un an și 10 luni de închisoare pentru luare de mită, nu ar mai avea nici el foarte mult timp de poposit după gratii. El ar trebui să intre la comisie în luna februarie 2010. La începutul lunii decembrie 2008, magistrații de la Curtea de Apel București au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a comisarului Claudiu Bucur, de la Secția Regională de Poliție Transporturi Constanța, care a fost reținut, la data de 1 decembrie 2008, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) București, în urma unui flagrant, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Potrivit DNA, comisarul Claudiu Bucur, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, în cursul lunii noiembrie 2008, ar fi pretins și primit de la o persoană fizică, suma totală de 15.000 de euro, pentru ca, în schimb, să efectueze cercetări penale care să-i fie favorabile persoanei denunțătoare. La data de 1 decembrie 2008, Claudiu Bucur a fost prins în flagrant de procurori, în localitatea Hârșova, după ce a primit suma totală de 11.000 de euro și 4.000 de lei, diferența de bani - 3.000 de euro - fiind primită anterior.