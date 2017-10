Poliţiştii constănţeni vor să confişte maşinile celor care sunt prinşi conducând fără permis

Polițiștii constănțeni vor să confiște mașinile celor care sunt prinși conducând fără permis

Se tot vorbește zilele acestea despre existența unui proiect al noului Cod Rutier, care să vină cu măsuri mult mai aspre în scopul reducerii accidentelor rutiere grave pe șosele patriei. Despre necesitatea modificării legislației rutiere și despre ce propuneri ar avea Poliția Rutieră Constanța la elaborarea noului act normativ, am stat de vorbă cu șeful Serviciului Drumuri Naționale și Europene, comisarul Tudorel Dogaru. - Este nevoie de modificarea Codului Rutier? - Sistemul rutier are trei elemente. Om, vehicul, drum. Intervenția trebuie să se facă la toate cele trei capitole. Dacă intervenim doar la capitolul legislație, care ține doar de om, nu se rezolvă mare lucru. Și vă dau exemplu că drumul nu trebuie să te pedepsească. Drumul trebuie să te corecteze. Trebuie să vin cu niște drumuri care să aibă niște sisteme de securitate pasivă, cum ar fi măsura de tăiere a copacilor. Este o măsură pe care noi o îmbrățișăm de foarte mult timp. Am trimis și niște studii pe care le-am făcut către administratorii de drum în sensul că le-am demonstrat câte accidente se produc și de ce sunt urmările acestora foarte grave, mă refer aici la impactul cu copacii. Am propus ca în locul pomilor să punem vegetație medie, arbuști, care ar putea să tragă umezeala de sub șosea, protejează și de soare și, în plus, la ieșirea unei mașini în afara părții carosabile, nu va pedepsi șoferul, în sensul în care să moară. La 80 km/h, intrând într-un copac, nu are nicio șansă de supraviețuire. Și exemplele sunt multiple, pe toate categoriile de drum. Separatorul fizic de sens. Că e din beton, metal, este binevenit. Nu te lasă să depășești, îți împiedică coliziunile frontale. Din punctul meu de vedere sunt două zone în care rezultatele s-au văzut: curba de la 23 August și localitatea Lazu. Lazu avea câte 10-12 morți numai pe sezon estival. De când a fost pusă glisiera nu mai există problema asta. Curba de la 23 August. În 2006 am avut 12 morți acolo în patru accidente de circulație. De când au fost puse separatoarele alea, nu am mai înregistrat accidente acolo, nici măcar tamponări. Pot să vă dau sute de accidente care nu s-ar fi întâmplat sau urmările ar fi fost mult mai ușoare dacă ar fi fost măsuri de protecție. Spre exemplu, anul trecut a fost accident cu cinci morți între Valu și Murfatlar, o coliziune frontală. Dacă exista separator de sens nu se întâmpla asta. - Sunt scumpe sistemele astea? - Când nu ai bani, totul e scump. E un an de criză, sunt sigur că nu există fondurile necesare. Însă nu cred că își permite cineva să meargă în fața familiei unei victime într-un accident de circulație și să spună că măsurile care ar fi trebuit implementate acolo erau prea scumpe în raport cu viața persoanei care a decedat. Nu cred că cineva pe lumea asta își poate permite să spună așa ceva. Dacă da, să ne spună cât costă o viață. - Spuneați că principalul factor al sistemului rutier este omul. - Factorul om presupune în primul rând educație. Educația nu o mai faci cu cei care au depășit 18 ani. Educația trebuie să înceapă cu cei mici, de la vârstele cele mai fragede, astfel încât în momentul în care ajung la 18 ani, când au capacitate deplină de exercițiu, în momentul în care își iau permisul deja să aibă o conduită preventivă. La noi, educația rutieră este la pământ, este zero. Nu se mai face educație rutieră. Iar poliția are partea ei de vină pentru că nu a insistat prea tare. În educație intervin familia, școala, poliția rutieră, fiecare cu rolul ei. Singurul factor care a cunoscut niște modificări esențiale este vehiculul, care de-a lungul anilor a început să aibă niște sisteme de securitate pasivă, activă din ce în ce mai dezvoltate, dotări minime obligatorii. În rest, la capitolul om și drum suntem departe de adevăr. - Din păcate tot mai mulți tineri produc accidente grave. Copii de bani gata, mașini puternice… - De vină nu este mașina că este puternică, ci conducătorul auto și comportamentul lui. Comportamentul este de vină, agresivitatea. Nu contează puterea mașinii dacă intră cu 80 km/h într-un stâlp. Urmările sunt aceleași. Survine decesul. Com-portamentul este de vină. La noi nu te apreciază nimeni, nu ești cool dacă nu ai un comportament agresiv, dacă nu îl înjuri pe ăla de lângă tine, dacă nu îl claxonezi, dacă nu îl scuipi, dacă nu îi arăți cine știe câte degete. Mai ales în rândul tinerilor, aceasta este o adevărată problemă. Comportamentul de a încălca legea este cel apreciat. Te face reprezentativ în grupul din care faci parte. Nicidecum că ai o conduită preventivă și că respecți legea. Nu ești trendy, nu ești cool, nu te înscrii pe traiectorie. Din păcate ține de educație și nu știu până unde o putem duce așa. - Poate că o legislație mai dură, cu amenzi mai mari, ar mai disciplina lucrurile? - Legislația rutieră va avea un rol bine determinat, dar singură nu o să rezolve nicio problemă. Nu e foarte important ca amenzile să fie foarte mari, dar trebuie să ai certitudinea aplicării lor. Dar cu cine să o faci? Pentru că degeaba o să pun amenzi de sute de milioane dacă nimeni nu le plătește. Ca să ai întreg lanțul și să obții rezultatul acela socialmente benefic, trebuie să ai certitudinea aplicării legii. Îmi ating scopul în momentul în care poate să își plătească amenda, în clipa în care își plătește amenda sau când nu și-o plătește eu să am un aparat de executare foarte bine pus la punct. Eu sunt de acord chiar și cu amendarea proprietarului mașinii. Se întâmplă și în alte state. - Ce spuneți de reținerea unei persoane pentru 24 de ore dacă depășește viteza cu 50km/h? - Nu sunt de acord cu reținerea de 24 de ore pentru depășirea vitezei. 24 de ore de reținere administrativă în momentul în care nu are acte asupra lui, refuză să se legitimeze, nu poți să îi stabilești identitatea. Exact ca afară. Atunci da. Atenție, ca să facem reținere administrativă trebuie să modificăm Constituția, ceea ce nu e puțin lucru. Nu că nu aș fi de acord. Probabil că suntem printre puținele poliții care nu au la dispoziție metoda asta. Dacă nu vrea unul să îmi spună cine e, ce fac? Stau și mă uit la el. Cum îl identific? Nu îl pot reține. Iar mulți văd asta ca pe o slăbiciune a sistemului. În momentul în care constați un comportament necorespunzător și nu poți să-l sancționezi sub nicio formă. - Tot mai mulți șoferi conduc fără permis... - Trei sferturi din cei care au permisul reținut conduc în continuare. În zona rurală sunt cel puțin 30% dintre proprietarii de autovehicule care nu au permise de conducere. Ori, se naște întrebarea normală, dacă nu ai permis de conducere de ce ți-ai luat mașină și ce faci cu ea? Răspunsul este foarte simplu. Va conduce fără permis. Întrebarea este ce se întâmplă și cum pot să combat această chestie. Bineînțeles, ea este incriminată în legislație – 6 luni – 3 ani de închisoare. În realitate, foarte greu ajunge cineva să fie condamnat, chiar și cu suspendare pentru conducere fără permis. Atunci trebuie să venim cu altceva. Din punctul nostru de vedere, cea mai bună măsură la o astfel de situație este, pe lângă dosarul penal, confiscarea mașinii. Cred că așa se va rezolva problema. În alte state, mult mai evoluate ca noi, se confiscă mașina la lipsa asigurării. Dacă te prinde depășind cu peste 70km/h viteza legală, la fel, ți se confiscă mașina. Dacă se va confisca mașina, rezolvăm mult mai multe. Nu mai au obiectul material. Sunt localități în care toți și-au vândut căruțele și și-au luat mașini de 5 - 10 milioane de lei și conduc fără permis. Și după aceea noi stăm și numărăm morții pe drumuri. Ia-i, domnule, mașina, iar banii care se obțin din comercializarea acestora să se constituie într-un fond pentru victimele accidentelor de circulație sau pentru niște sisteme de siguranță rutieră. Cred că amenda aia administrativă îi impresio-nează, nu-i impresionează, însă confiscarea mașinii cu certitudine îi va impresiona. - Suspendarea permisului pentru trei ani? - Nu sunt de acord nici cu suspendarea permisului pe trei ani. Cred că și o lună de zile, două sau trei luni, cei care stau fără permis le resimt din plin. Asta dacă nu conduc fără. Dacă chiar vrem să fim foarte drastici, nu le mai dăm posibilitatea de a reduce perioada de la suspendare de la 3 luni la 30 de zile. Încremenești pe 90 de zile și cu asta basta. Nu știu ce stat din Europa mai dă posibilitatea celor care contestă să își ia permisul înapoi, așa cum se întâmplă în România. Fac accidente rutiere mortale, însă legea le dă posibilitatea să circule în continuare, până la finalizarea anchetei. - Legislația cărei țări s-ar potrivi României cel mai bine? - Olanda este exemplu cel mai bun pe care ar trebui să îl urmeze România. Are 99% grad de încasare a amenzilor, locul doi în Europa ca siguranță rutieră, o clasificare foarte simplă a drumurilor, măsuri de securitate realizate la nivel constructiv în ceea ce privește drumurile, o legislație foarte fermă. Nu există chestia asta să îi dau permisul înapoi după ce i l-am luat. Au plecat de la 4.000 de morți anual în accidente și au ajuns la 800. Olanda este exemplul de dorit. Franța a avut, de asemenea, o evoluție spectaculoasă în ultimii cinci ani. Au venit cu un pachet legislativ foarte dur. În afara de anularea permisului de conducere, la decesul unei persoane despăgubiri de 100.000 euro, la decesul a două persoane – 200.000 euro, la trei persoane – 300.000 euro. Ce se întâmplă la noi la decesul a trei persoane? Doi ani cu suspendare. Însă, în viitorul apropiat se tinde spre o legislație rutieră europeană unică.