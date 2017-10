Poliţiştii constănţeni se întâlnesc, astăzi, pentru a discuta problema celor 10 zile fără plată

Polițiștii constănțeni se întâlnesc, astăzi, pentru a discuta problema celor 10 zile fără plată

Ministrul Internelor, Dan Nica, a declarat că a lăsat la latitudinea fiecărei unități din subordine să dispună cum vor fi repartizate cele zece zile de concediu fără plată. Ministrul a spus că există propuneri în care aceste zece zile vor fi scăzute câte două ore în fiecare zi. Nica a mai precizat că a lăsat la latitudinea șefilor unităților subordonate să facă programarea, pentru că există zone unde se înregistrea-ză deficit de personal. „La Constanța nu s-a luat nicio măsură în acest sens. Mâine (n.r. astăzi) avem planificate discuții cu angajații, dar și cu reprezentanții Sin-dicatului Polițiștilor, și se va lua în discuție și problema celor 10 zile fără plată pe care suntem obligați să le luăm”, a declarat adjunctul șefului IPJ Con-stanța, comisar șef Adrian Rapotan. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI (SNPPC) a protestat, luna trecută, față de hotărârea guvernanților de a reglementa problema orelor suplimentare de anul acesta abia în 2010 și doar prin compensare cu timp liber. Astfel, sindicaliștii susțin că recompensarea orelor supli-mentare din 2009 are ca scop refacerea capacității fizice a personalului și a bugetului de timp folosit departe de familie. Mutarea acestui volum de timp în următorul an calen-daristic este un nonsens, potrivit SNPPC. Aceste hotă-râri lipsite de logică au schimbat profund starea de spirit a personalului, susțin sindicaliștii, potrivit cărora angajații MAI nu mai sunt dispuși să lucreze ore supli-mentare. Anunțul privind compen-sarea orelor suplimentare a fost făcut, în august, de Ministrul Administrației și Internelor. Nica a precizat, atunci, că orele suplimentare nu vor fi plătite, acestea fiind compensate cu timp liber corespunzător. „Ordinul pe care l-am dat este ca orele suplimentare să fie compensate cu timp liber corespunzător. Nu e accep-tabil ca într-un județ care nu are deficit de personal să fie mai multe ore suplimentare decât într-unul cu deficit de 10-20%, care are mai puține ore”, a spus Nica. El a mai precizat că se impune diminuarea cheltuie-lilor de personal, corespun-zătoare discuțiilor avute cu FMI, materializate într-un concediu de 10 zile fără plată pentru tot personalul MAI. Totuși, cel puțin pe termen scurt, concediul fără plată al bugetarilor se amână. Deși măsura trebuie să intre în vigoare de la 1 octombrie, legea nu poate fi aplicată, întrucât a fost contestată la Curtea Constituțională de PNL. Magistrații vor da un verdict, cel mai devreme, pe 8 octombrie.