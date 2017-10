Poliţiştii constănţeni nu mai vor pânde cu radarul şi norme de amenzi. "Suntem poliţişti, nu vânători!"

Polițiștii constănțeni nu mai vor pânde cu radarul și norme de amenzi. "Suntem polițiști, nu vânători!"

În urma incidentului din Capitală când un polițist a fost grav rănit de un șofer care nu a oprit la semnalul regu-lamentar, tot mai multe nereguli și nemulțumiri ale polițiștilor au început să iasă la iveală. Liderului Sindicatului Național ProLex, Vasile Lincu a inițiat un proiect în care îi transmite ministrului Gabriel Oprea să ia inițiativă, deoarece polițistul începe să își piardă din autoritate, iar acest lucru îi afectează și pe cetățeni și pe oamenii legii. Printre nemulțumirile sesizate de Vasile Lincu se numără și norma de amenzi pe care trebuie să o îndeplinească polițiștii, care de fapt nu este normă.Radare și filtre în locuri cheieNu de puține ori am întâlnit în trafic aparatele radar și filtre ale Poliției Rutiere în locuri unde nu se impune prezența lor. „Oficial nu au norme de amenzi și nu sunt postați în diferite locuri de vânătoare, în schimb, la bilanț sunt ridicați în picioare cei care au mai puține amenzi. Astfel, ca să dea bine la bilanț, oamenii sunt determinați să stea în locuri cheie unde șoferii sunt predispuși să încalce legea. De multe ori sunt echipaje de poliție unde nu e nevoie. Sunt determinați să facă asta ca să nu mai fie arătați cu degetul, nejustificat. Mai bine să stea în intersecții, unde e necesară intervenția lor, nu în curbe și la intrarea în localități unde șoferul nu încetinește imediat și automat e prins. Eu am fost prezent la o discuție în urmă cu câțiva ani când șeful IGPR a atras atenția unor șefi de inspectorat că sunt prea multe avertismente și prea puține amenzi. Păi scopul nostru nu este acela de a preveni incidentele?”, a declarat Vasile Lincu, președintele ProLex.Podul de la AgigeaNici Constanța nu este ferită de această problemă. Mai mulți șoferi sunt nemulțumiți că unii polițiști sunt amplasați în locuri cheie, în timp ce alții se bucură că se face ordine. „Locuiesc în Constanța și zilnic fac naveta la Techirghiol. De cinci ani podul de la Agigea este în reparații și pentru mine ca și cetățean este frustrant că nu îi interesează să repare podul, iar pentru Poliția Rutieră este mai interesant să stea după pod și să te prindă când depășești limita legală de viteză, respectiv 50 km/h. Această limitare este din cauza faptu-lui că podul este în reparații, iar poliția speculează acest moment de cinci ani. Pe mine ca și șofer nu mă încurajează cu nimic să conduc mai legal doar pentru că polițiștii mă prind acolo cu 60 sau 70 de km/h”, a declarat un conducător auto.În aceeași notă con-tinuă și liderul sindi-catului polițiștilor din Constanța.„Nimeni nu recunoaște că există normă de amenzi. S-au făcut presiuni pe oameni, în special pe cei de la Rutieră. La un moment dat, la o secție de Poliție era afișat la avizier că dacă vor calificativul FB să dea atâtea amenzi, atâtea avertismente etc. Ei trebuie să înțeleagă că noi suntem polițiști nu vânători”,a declarat Vasile Zelcă, președintele SNPPC Con-stanța.Polițiștii,abandonați de ministerLiderul ProLex a mai sesizat și alte nemulțumiri ale polițiștilor precum logistica necesară, separarea politicului de poliție, consilierea psihologică a polițiștilor pentru decompresie psihică în mod periodic și în anumite situații ce vor fi reglementate expres prin acte normative, modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în sensul introducerii unei sume de bani cu titlu de rentă viageră persoanelor care au fost victime ale infracțiunii de ultraj și au fost clasate ca fiind inapte medical, asigurarea asistenței juridice în cazul în care un polițist este implicat într-un incident etc.„Deși, potrivit legii, polițistul primește asistență juridică, asta nu s-a întâmplat niciodată. Polițistul este abandonat de minister în acele momente, chiar dacă legea îl obligă. Ministerul face un abuz și sindicatul este cel care acoperă cheltuielile. Deși am cerut în nenumă-rate rânduri ni s-a spus că nu sunt fonduri”, a declarat Dumitru Coarnă, vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.Nu în ultimul rând o altă mare problemă pe care polițiștii și-ar dori să o regle-menteze este uzul de armă.„Din analiza textului de lege, observăm faptul că polițistul poate folosi arma-mentul doar în situațiile de la lit. b) (îm-potriva acelora care atacă persoanele învestite cu exercițiul autorității publice sau cărora, potrivit legii, li se asigură protecție;) și g) (pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea celor aflați în stare legală de deținere;), celelalte articole sunt incoerente și susceptibile de interpretări diferite. Polițistul trebuie să acționeze rapid, decizia de a folosi uzul de armă se ia în secunde sau fracțiuni de secundă, apoi, anchetatorii, din birou, analizează dacă indiciile erau temeinice din punctul lor de vedere, dacă arma ori obiectele agresorilor îi puteau pune în pericol viața ori integritatea corporală a polițistului, dacă limitele apărării erau proporționale cu atacul etc. Infractor este persoana care a săvârșit o infracțiune. Operând prezumția de nevinovăție, numai instanța de judecată, prin hotărâre definitivă, apreciază dacă o persoană a săvârșit o infracțiune. În această situație, lit. b) s-ar aplica doar persoanelor care au fost condamnate și care refuză să se predea”, se mai arată în proiectul inițiat de Sindicatul Național ProLex.