Poliţiştii constănţeni, la datorie de Crăciun

Polițiștii constănțeni, la datorie de Crăciun

Cu ocazia Crăciunului, pentru ca sărbătorile cetățenilor să se desfășoare în siguranță și fără evenimente neplăcute, sute de polițiști constănțeni vor ieși pe străzi pentru a asigura ordinea publică. Oamenii legii vizează barurile, cluburile, centrele comerciale și, de asemenea, dau o mare importanță transporturilor de valori. În plus, polițiștii vă pun la dispoziție o serie de recomandări, pentru a nu „ieși în evidență” în fața hoților sau a tâlharilor.În perioada 22 - 26 decembrie, pentru ca zilele de sărbătoare să se desfășoare în condiții de siguranță, 423 de polițiști constănțeni de ordine publică, în mediul rural și urban, vor fi pregătiți să acționeze pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea cetățenilor și să intervină atunci când sunt sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale. În această perioadă, polițiștii constănțeni vor fi la datorie, în slujba comunității, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică, astfel încât toți cetățenii să își petreacă sărbătorile în liniște. În caz de nevoie, nu ezitați să apelați numărul de urgență 112.Vizate: barurile, cluburile și centrele comerciale Crăciunul este un bun prilej de sărbătoare pentru întreaga comunitate constănțeană, însă mai ales pentru tinerii care își petrec serile în cluburi și baruri. Și pentru că voia bună parcă nu este la fel fără a consuma alcool, măcar un strop, polițiștii constănțeni vor fi pe aproape, pentru a preveni incidentele neplăcute care pot apărea pe fondul consumului de alcool. „Vom avea în vedere și cluburile și barurile din municipiu, pentru a preveni evenimentele neplăcute care pot afecta liniștea cetățenilor”, a declarat comisarul șef Ion Rusescu, șeful Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Constanța. De asemenea, oamenii legii vor „avea grijă” și de centrele comerciale. Zilele trecute, polițiștii au fost „în vizită” la mall-urile din municipiu, pentru a discuta cu conducerea și pentru a reinstrui paznicii. În plus, polițiștii constănțeni vor da o mai mare atenție transporturilor de valori. „Pentru că în această perioadă vânzările sunt mult mai mari, vom avea în vedere și transporturile de valori, pentru a evita situațiile nedorite”, afirmă comisarul șef.Ce spun polițiștiiPentru a evita incidentele neplăcute, polițiștii constănțeni recomandă ca în locurile publice, la piață, în magazine, să aveți mare grijă de bunurile dumneavoastră. Nu vă lăsați copiii nesupravegheați și nu le permiteți să poarte cheia locuinței la vedere. Nu consumați în exces băuturi alcoolice, deoarece comiterea faptelor antisociale poate fi înlesnită de consumul de alcool. La cumpărături, locul cel mai sigur pentru păstrarea portmoneului este buzunarul de la piept, din interiorul vestimentației. Nu vă lăsați amăgiți de vânzătorii de „chilipiruri”. De cele mai multe ori, produsele sunt fie contrafăcute, fie provin din săvârșirea unor infracțiuni. De asemenea, în mijloacele de transport în comun, dați dovadă de vigilență și atenție față de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră, atunci când așteptați autobuzul. Țineți, pe cât posibil, bagajul așezat în fața dumneavoastră. În plus, nu consumați băuturi alcoolice, sucuri sau cafea, de la persoane necunoscute. Nu încredințați bunurile personale și bagajele unor persoane necunoscute. Evitați transportarea unor sume mari de bani sau valori dacă nu vă luați măsuri de siguranță corespunzătoare.