Poliţiştii constănţeni donează sânge pentru colegul care riscă să rămână infirm

Polițiștii constănțeni donează sânge pentru colegul care riscă să rămână infirm

Un polițist care-și face meseria cu conștiinciozitate și un familist convins. Astfel îl descriu colegii pe agentul principal Alim Tanior, aflat în prezent pe un pat de spital, în pericol de a rămâne infirm, după ce a fost rănit în momentul în care încerca să aplaneze un scandal domestic. Agentul principal Alim Tanior, în vârstă de 31 de ani, s-a remarcat ca fiind un profesionist. De anul trecut, de când a fost reorganizată structura Poliției Rurale, el a rămas responsabil peste Postul de Poliție Cumpăna. Lucrând la proximitate, îi cunoștea pe toți din localitate și toți îl știau pe el, așa că era persoana cea mai indicată, spun colegii lui. Lăudat de superiori și cei cu care a lucrat De altfel, cei care au lucrat cu el au numai cuvinte de laudă. Comisarul Ion Chiru, șeful Secției Rurale 1 Constanța și superiorul subofițerului rănit, ne-a declarat: „E unul dintre cei mai buni polițiști, un tânăr cu perspective foarte bune, cu un caracter puternic și rezultate excepționale”. La rândul ei, primărița comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a apreciat activitatea depusă de-a lungul anilor de polițistul aflat în prezent pe un pat de spital pentru că și-a făcut datoria. „Este un tânăr foarte bun, serios, familist. Alături de soția lui, educatoare la grădinița din localitate, a organizat numeroase campanii de prevenire, desfășurate în comună și în unitatea de învățământ. Sunt profund dezamăgită de elementele negative de la noi din comună și de modul greșit în care a fost înțeleasă democrația. Alim Tanior este un exemplu de polițist de care are nevoie orice localitate și cu acest om la conducerea Poliției Cumpăna, colaborarea dintre Poliția Națională și autoritatea locală a fost productivă. Știe să respecte oamenii, dar și profesia”, ne-a spus primarul comunei Cumpăna. De altfel, pentru a-i veni în ajutor, având în vedere că rănile suferite sunt extrem de grave, colegii vor merge în cursul acestei săptămâni să doneze sânge, în cadrul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine, pentru agentul de poliție aflat, în prezent, în Spitalul Floreasca din București. Menționăm că polițistul Alim Tanior lucrează de aproximativ zece ani în Poliția Constanța, este căsătorit și are o fetiță de trei ani. I-au fost retezate artera și nervul de la brațul drept Reamintim că, la sfârșitul săptămânii trecute, doi polițiști din cadrul Secției 1 Rurală au intervenit într-un scandal domestic din Cumpăna. O femeie sunase la 112, solicitând ajutorul, după ce soțul ei, Dorin Căileanu, de 34 de ani, a bătut-o sub privirile îngrozite ale celor doi copii. Patrula ajunsă la adresa indicată l-a găsit pe suspect sub influența băuturilor alcoolice și pentru că nu a reușit să se înțeleagă cu el, l-a chemat în ajutor și pe Alim Tanior, polițist de proximitate. Nici în trei, polițiștii nu au reușit să-l calmeze pe bărbatul scandalagiu, drept pentru care au încercat să-l imobilizeze. În acel moment, suspectul a trântit fereastra, al cărui geam s-a spart, iar cioburile i-au provocat răni grave polițistului Alim Tanior. Medicii legiști care l-au examinat au concluzionat că subofițerul „prezintă leziuni de violență care au putut fi produse prin lovire cu sau de corp tăietor, posibil sticlă, ce necesită pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale dacă nu survin complicații și care i-au pus viața în primejdie prin hemoragia externă gravă, ca urmare a secționării complete a arterei brahiale drepte. Totodată, s-a stabilit că este necesară reexaminarea medico-legală a acestuia sub aspectul unei posibile infirmități, în urma agresiunii fiind secționat complet și nervul median al brațului drept”. De altfel, polițistul afirma, în momentul aducerii la spital, că nu-și mai simte brațul drept. După ce a fost supus unei intervenții chirurgicale în Spitalul Județean Constanța, polițistul a fost transferat la București, unde a rămas sub supraveghere. Agresorul lui, Dorin Căileanu, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, fiind acuzat de ultraj.