Poliţiştii constănţeni au renunţat încă de ieri la proteste

Deși trebuiau să iasă în stradă până vineri

Polițiștii constănțeni au renunțat încă de ieri la proteste

Joi, 20 August 2009.

Polițiștii constănțeni au renunțat la proteste încă de ieri, mulțumiți că prefectul Tit-Liviu Brăiloiu i-a primit marți și le-a ascultat revendicările. Deși ieri, oamenii legii din întreaga țară au manifestat în fața instituțiilor județene și în Capitală, la Constanța a fost liniște totală. După doar două zile de proteste, polițiștii de la malul mării au renunțat, motivând că și-au atins scopul și nu mai avea sens să se adune și să fluiere. „La Constanța am sistat protestele pentru că noi ne-am atins scopul. Ne-a primit prefectul, i-am înmânat memoriul nostru, ne-a dat dreptate, însă, așa cum ne-a spus și el, de la Guvern pleacă banii. Noi suntem mulțumiți de ce am făcut la Constanța, mai ales că am fost cei mai mulți din țară, peste 300. În plus, am primit și promisiuni de la Ministerul Finanțelor că ne vom primi banii”, ne-a declarat in-spectorul George Caraivan, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, filiala Constanța. Liderul de sindicat al polițiștilor s-a arătat încrezător că toate revendicările lor vor fi luate în seamă de guvernanți, precizând că nu sunt dispuși să renunțe la nimic. Președintele Băsescu se va întâlni cu polițiștii La nivel național, polițiștii au anunțat că vor suspenda acțiunile de protest până la întâlnirea de duminică de la Cotroceni cu președintele Traian Băsescu și cu reprezentanții Guvernului, a declarat, ieri, preșe-dintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Marin Gruia. Potrivit lui Gruia, la întâlnirea de la Cotroceni vor participa zece reprezentanți ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC). „Vom căuta să găsim împreună soluții la întâlnirea de duminică. Vrem să vedem niște măsuri clare, dar până duminică vom suspenda orice formă de protest sau de pichetare în Capitală și la nivelul întregii țări”, a declarat secretarul general al SNPPC, Toader Paraschiv, care a adăugat că din delegația Guvernului care va participa la întâlnire va face parte și ministrul Internelor, Dan Nica. Președintele Traian Băsescu a discutat, ieri, cu polițiștii care protestează în fața Guvernului, șeful statului invitând duminică, la Cotroceni, la ora 12.00, zece reprezentanți, pentru a discuta despre problemele din domeniu. „Hai să ne vedem duminică! Ce delegație? Câți? Să fie reprezentare mai largă”, a propus Băsescu. „Dacă sunteți zece atunci reprezentarea e ca lumea. Deci documentele sunt la Fota, vă aștept duminică la ora... 12.00. Ne vedem la Cotroceni, că în stradă, aici, nu e de vorbit”, s-a adresat președintele reprezentanților polițiștilor. Președintele a discutat cu reprezentanți ai polițiștilor, care i-au reclamat faptul că sunt probleme de finanțare a domeniului în care lucrează. Șeful statului s-a interesat dacă polițiștii au pierdut din drepturi, răspunzându-i-se care sunt nemulțumirile. Este a treia zi în care polițiștii au ieșit în stradă. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Marin Gruia, a declarat, duminică, că timp de cinci zile, între 17 și 21 august, manifestanții vor picheta, între orele 10-12, în timpul lor liber, principalele instituții și sedii ale MAI.