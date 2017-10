Poliţiştii constănţeni au „căşunat“ pe microbuzele şcolare. Ce au descoperit e de speriat!

Polițiștii constănțeni au „cășunat“ pe microbuzele școlare. Ce au descoperit e de speriat!

Polițiștii rutieriști au verificat, înainte de începerea anului școlar, microbuzele cu care sunt transportați elevii la unitățile de învățământ. Au găsit mașini fără inspecția tehnică periodică, fără asigurare auto sau șoferi fără atestat profesional. Nu au aplicat nicio amendă, dar le-au pus în vedere primarilor să remedieze problemele până la sfârșitul lunii septembrie.Siguranța elevilor este o prioritate pentru Poliția Română. De aceea, începând din acest an școlar, la nivel național, polițiștii de proximitate și ordine publică își vor face simțită mai mult prezența în jurul și în interiorul unităților școlare. Totodată, rutieriștii le vor preda elevilor lecții de educație rutieră și vor efectua mai des controale în trafic, în preajma școlilor, pentru a se asigura că învățăceii nu ajung victimele accidentelor rutiere. Pe același considerent, a reducerii riscului de victimizare al elevilor prin accidente rutiere, polițiștii din cadrul serviciilor de poliție rutieră de la nivelul întregii țări au verificat, în intervalul 10 - 15 septembrie, microbuzele școlare. Potrivit statisticii puse la dispoziție de Poliția Română, din cele aproape 2.000 de microbuze verificate, doar 80 au fost depistate cu probleme, ceea ce demonstrează, au subliniat polițiștii, că în cele mai multe cazuri, școlile s-au pregătit pentru începerea anului școlar.Microbuze cu probleme la cinci școliÎn județul Constanța au fost verificate, în perioada amintită, 57 de microbuze școlare și, după cum ne-au declarat atât reprezentanții Servi-ciului Rutier Constanța cât și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța, „au fost depistate doar opt abateri”, la cinci unități de învățământ. Astfel, microbuzul care deservește Școala Săcele avea inspecția tehnică expirată, cel de la Școala Adamclisi nu avea asigurarea auto plătită, iar șoferul nu avea atestat profesional; totodată, microbuzul școlii din Dobromir nu avea IPT-ul în vigoare, iar șoferul nu a obținut, până în prezent, atestat profesional pentru transport persoane. Aceeași problemă, a ITP-ului expirat a fost constatată și la Clubul Școlar 1 și la școala din Castelu. De asemenea, șoferul de pe microbuzul din Castelu nu are atestatul necesar pentru transportul elevilor. „Microbuzele nu au fost depistate în trafic, verificările fiind realizate în curțile școlilor deținătoare. În toate situațiile au fost emise atenționări în scris, fiind încheiate procese verbale, prin care responsabilii au fost instruiți să remedieze deficiențele constatate”, a declarat pentru „Cuget Liber” Cristina Vasile, purtător de cuvânt al Poliției Rutiere. Primăriile, deținătoarele respectivelor microbuze, au până la sfârșitul lunii să remedieze problemele. În caz contrar, sunt pasibile de amenzi.„Ne trebuie bani!“Pe de altă parte, edilii spun că deficiențele au apărut din cauza lipsurilor financiare. „Este problema banilor, dar încercăm să rezolvăm până la sfârșitul lunii. Noi trebuie să plătim RCA-ul și atestatul șoferului, vom încerca să găsim bani în bugetul primăriei”, ne-a declarat Tudorel Burcea, primarul localității Adamclisi. Până atunci, a adăugat primarul, transportul elevilor nu este afectat întrucât unitatea școlară mai are un autobuz.Sute de amenzi pentru șoferii microbuzelor de transport persoaneÎn aceeași perioadă, 10 - 15 septembrie, polițiștii rutieriști au verificat și microbuzele care asigură transportul de persoane în județul Constanța. Au fost verificate 400 de autovehicule, care circulă pe DN 2A (spre Hârșova), pe DN 3 (spre Medgidia și Cernavodă) și pe DN 39 (spre sudul litoralului). La aproape jumătate dintre mașini au fost descoperite deficiențe și au fost aplicate sancțiuni de zeci de mii de lei. „Au fost aplicate 177 de sancțiuni, în valoare de 24.500 de lei, și a fost reținut un permis”, ne-a declarat Cristina Vasile, purtător de cuvânt Poliția Rutieră Constanța. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate șoferilor care nu purtau centura de siguranță, vorbeau la telefon la volan, fără un dispozitiv handsfree sau aveau atestatul profesional expirat.