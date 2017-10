Poliţiştii Conduleţ şi Tulei, de la Rutieră, spun că sunt nevinovaţi

Polițiștii Conduleț și Tulei, de la Rutieră, spun că sunt nevinovați

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au finalizat cercetarea judecătorească în dosarul celor doi polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța, Liviu Iulian Conduleț și Ervin Tulei, trimiși în judecată pentru luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice și sustragere sau distrugere de înscrisuri oficiale. Dacă procurorii au solicitat condamnarea celor doi la pedepse cu închisoarea, avocații au cerut achitarea."Conduleț nu ar fi putut să îl ajute pe denunțător să scape de plata unei amenzi pentru că sancțiunea fusese dată în debit cu mult înainte de comiterea presupusei infracțiuni de luare de mită. În plus, atitudinea denunțătorului, care nu a venit la instanță să fie audiat deoarece știa că nu are dovezi împotriva lui Conduleț, demostrează că a mințit. Cu privire la acuzația de sustragere de înscrisuri oficiale, clientul meu nu a avut niciodată intenția de a fura acele documente. Le-a luat acasă în interes profesional pentru a le termina. De altfel a și fost sancționat cu avertisment pentru acest lucru", a susținut avocatul Apostol Armeanu.Liviu Iulian Conduleț le-a spus magistraților, în ultimul cuvânt, că lucrează de 21 de ani în cadrul Serviciului Poliției Rutiere și a avut mereu calificative foarte bune. "Ca un paradox, în 2009 am fost promovat la un serviciu superior deoarece șefii mei au fost foarte mulțumiți de activitatea mea, apreciată de toți. Nu am încălcat legea penală, ba, chiar, din cauza muncii mi-am neglijat familia în zilele în care am stat peste program pentru a finaliza dosarele la care lucram și acum îmi pare rău", a spus Conduleț în ultimul cuvânt. Judecătorii au rămas în pronunțare. În acest dosar, Conduleț este acuzat de luarea unei mite, în 2007, de 100 de euro, pentru a anula trei procese verbale de sancționare contravențională; pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, pentru încercarea de mușamalizare a unui accident rutier, din primăvara lui 2009; și sustragere sau distrugere de înscrisuri. Tulei a fost trimis în fața magistraților pentru ultimele două dintre acuzații.Accidentul de care se face vorbire în rechizitoriu ar fi avut loc la data de 1 martie 2009. Atunci, Gigel Budur l-ar fi contactat, spun procurorii, pe polițistul Gigi Cristian Rușescu, căruia i-a relatat că a lovit pe cineva în timp ce efectua o manevră de mers cu spatele. Potrivit interceptărilor telefonice, Budur s-ar fi exprimat că "mi-a murit omul". Agentul Rușescu l-ar fi sfătuit pe Budur să părăsească locul accidentului, dacă nu a fost văzut de cineva, numai că acesta i-a spus că la locul respectiv ar fi venit deja agentul de poliție Ervin Tulei. Anchetatorii susțin că Rușescu și-ar fi traficat influența atât pe lângă Tulei, dar și pe lângă Condureț, solicitându-le să îl lase în pace pe Budur, că se va prezenta el ulterior pentru cercetări.