Poliţiştii, chemaţi la trageri în timpul liber. "Ne-am săturat de milogeală pentru drepturile noastre"

1

Pseudoprobleme

Eu si ceilalti politsiti de frontiera, profesionisti care au facut o scoala sau o facultate in acest sens, ne dezicem de aceste pseudoprobleme prezentate de o pseudopolitista de frontiera provenita din sursa externa si care nu cunoaste ce presupune depunerea unui juramant de credinta fata de tara. Aceste sindicat Europol are 20 de membri, majoritatea cu probleme. Mai aveti sa puneti pe pagina de ziar ca nu ne asigura conducerea Garzii de Coasta hartia igienica etc. Sa ti fie rusine ca speri sa treci in corpul ofiterilor prin denigragri si atacuri nefondate la conducerea profesionista a unei institutii pentru care majoritatea muncim cu mandrie