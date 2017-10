Poliţiştii care taie frunze la câini, în birouri, vor fi concediaţi

Polițiștii care taie frunze la câini, în birouri, vor fi concediați

Ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga, afirmă că în România sunt prea mulți polițiști față de media UE și că problema nu este la lipsa de personal, ci la managementul unor inspectorate județene. „Nu vreau să mai aud că avem prea puțini polițiști. Eu nu am alte date decât cele europene. România are 54.000 de polițiști și mai are 30.000 de oameni în Jandarmerie. Suntem cu 26% peste media europeană”, a declarat Vasile Blaga. Ministrul de Interne a precizat că problemele din sectoarele de activitate ale polițiștilor nu țin de numărul personalului, ci de management. „Dacă avem probleme, avem eventual de management, în unele inspectorate. Și o să le rezolv și pe acelea. Vor fi disponibilizări și în Ministerul Administrației și Internelor, dar niciun om care își vede de treabă și care lucrează în structuri operative nu va fi disponibilizat. Dintre cei care taie frunze la câini, în birouri, însă, unii vor pleca”, a mai adăugat Blaga.