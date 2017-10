Poliţiştii au voie să-şi caute un al doilea job

4

Interesant dar cam atat, ca sa ai un al doilea job trebuie sa ai si timp ori daca tu desfasori o activitate in teren si stai numai in frig, ploaie, nu cred ca mai esti in stare sa mai mergi si la un al doilea job. Am 27 de ani si ma gandesc serios sa plec din acest sistem desi am foarte putin decat am intrat in el. E trist. O zi buna