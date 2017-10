Poliţiştii au confiscat anul trecut peste o tonă şi jumătate de droguri

Polițiștii au confiscat anul trecut peste o tonă și jumătate de droguri

Polițiștii au confiscat, anul trecut, peste 1.600 de kilograme de droguri, de patru ori mai multe decât în 2008, valoarea totală de piață a stupefiantelor fiind de aproximativ 167 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române, în anul 2009, au fost confiscate 24.005 comprimate, 1.633,95 de kilograme de droguri, dintre care 1.368,858 de kilograme de droguri de mare risc (cocaină, heroină, amfetamine etc.) și 265,096 kilograme de droguri de risc (cannabis, hașiș, barbiturice etc). Comparativ cu anul 2008, cantitățile de droguri confiscate în anul 2009 au crescut cu aproximativ 400%, potrivit comunicatului IGPR. De asemenea, polițiștii specializați în combaterea traficului și consumului de droguri au constatat 3.124 de infracțiuni și au cercetat 2.877 de persoane, 401 dintre acestea fiind reținute sau arestate preventiv. Tot anul trecut, au fost destructurate 92 de grupări care se ocupau cu traficul de stupefiante, formate din 560 de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală. În altă ordine de idei, ca urmare a activităților desfășurate de polițiștii de combatere a criminalității organizate, sub supravegherea procurorilor, în dosarele penale aflate în lucru la nivelul DIICOT, în cursul anului 2009 au fost întocmite 337 de rechizitorii, prin care au fost trimise în judecată 875 de persoane, pentru săvârșirea a 1.409 infracțiuni. De altfel, în 2009, s-a înregistrat cea mai mare captură de droguri din România, respectiv peste 1.200 de kilograme de cocaină care valorează aproximativ 40 de milioane de dolari.