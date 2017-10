Poliţiştii ar putea fi verificaţi de ofiţeri sub acoperire

Polițiștii ar putea fi verificați de ofițeri sub acoperire

Ştire online publicată Vineri, 23 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Administrației și Internelor vrea să testeze integritatea angajaților cu ofițeri sub acoperire ai Direcției Generale Anticorupție, în special din "zonele vulnerabile la corupție", cum ar fi Poliția de Frontieră sau Poliția Rutieră. Procedura de testare a integrității profesionale a personalului Ministerului Administrației și Internelor (MAI) a fost elaborată de Direcția Generală Anticorupție, proiectul de ordin fiind supus dezbaterii publice.Selectarea personalului MAI ce va fi testat se va face în funcție de zonele și locurile cu riscuri și vulnerabilități la corupție, potrivit proiectului de ordin al ministrului Administrației și Internelor.Pentru a testa integritatea profesională a angajaților vor fi create situații virtuale, similare celor cu care personalul MAI se confruntă în exercitarea atribuțiilor de serviciu, "materializate prin operațiuni disimulate, circumstanțiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacției și conduitei adoptate", au precizat reprezentanții ministerului, într-un comunicat de presă.În timpul activităților de testare, ofițerii sub acoperire nu îi pot provoca pe angajații testați să săvârșească fapte cu caracter penal sau disciplinar.Personalul DGA sub acoperire va folosi la testare mijloace de înregistrare audio-video, de transport și de comunicații din dotarea MAI, precum și "documente de acoperire".Dacă în timpul testării integrității profesionale se constată că angajații MAI comit fapte penale, DGA trebuie să sesizeze organul de urmărire penală. În cazul sesizării altor abateri de la normele legale în vigoare, vor fi dispune măsuri administrative sau disciplinare, relatează Mediafax.ro.