Polițiștii amenință: "Nu mai patrulăm, nu mai lucrăm dosarele penale!"

Polițiștii sunt hotărâți să organizeze proteste de amploare și chiar să suspende activitatea dacă nu le va fi recompensată financiar contribuția la lupta împotriva răspândirii COVID-19. Astfel, polițiștii solicită Ministerului Afacerilor Interne acordarea stimulentului de risc de 2.000 de lei și garanții că după ianuarie 2021 vor primi a treia tranșă din creșterea salarială etapizată, conform Legii 153/2017 a salarizării unitare.Încă de la decretarea stării de urgență, polițiștii au fost în prima linie în eforturile realizate de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirusului: au patrulat pe străzi zi și noapte, în efectiv suplimentat, pentru a se asigura că populația respectă restricțiile; au intrat în contact direct cu persoanele aflate în izolare la domiciliu sau în carantină, pe care au avut sarcina să le verifice, au păzit zonele carantinate și au însoțit convoaiele de persoane care urmau să ajungă în respectivele centre. Dar, cu toate acestea, nu au fost luați încă în calcul pentru acordarea stimulentului de risc. „Încă de când a fost dată ordonanța privind acordarea stimulentului de risc pentru cadrele medicale, și noi am transmis solicitări pentru acordarea stimulentului din fonduri europene și pentru polițiști. Am trimis două solicitări către Ministerul Afacerilor Interne și una către Guvern. De atunci, ordonanța a fost modificată pentru cadrele didactice și pentru angajații din asistență socială, dar în ceea ce privește polițiștii nu am primit niciun răspuns”, a declarat pentru „Cuget Liber” Marius Iconaru, secretar general al Sindicatului „Europol”. Drept pentru care, sindicaliștii au decis: pregătesc proteste. „În cadrul congresului, desfășurat luni, 26 octombrie, au fost adoptate două rezoluții importante privind realizarea unui calendar al acțiunilor de protest, ca răspuns la refuzul Ministerului Afacerilor Interne de a iniția demersuri legislative astfel încât și noi, polițiștii, să beneficiem de stimulentul de risc în cuantum de 2.000 de lei”, a mai arătat reprezentantul sindicaliștilor.De menționat că, cel mai recent, statisticile arată că 3.250 de angajați ai M.A.I. au fost confirmați cu COVID-19 până în prezent (din cadrul Poliției, Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și altor instituții), dintre care au murit opt persoane (trei polițiști de frontieră, doi polițiști, doi pompieri și unul de la o altă structură).Suspendarea activității dacă nu le sunt mărite salariileTotodată, polițiștii sunt hotărâți să recurgă la suspendarea „serviciului polițienesc”, dacă nu primesc garanții că în ianuarie 2021 vor primi a treia tranșă a creșterilor salariale, conform etapizării stabilite de Legea 153/2017. „Vom proceda în aceeași modalitate în care au procedat judecătorii și grefierii la începutul acestui an, când le-au fost periclitate pensiile speciale: vom suspenda activitatea pentru un anumit interval de timp. Sunt zvonuri că după alegerile parlamentare vor fi înghețate măririle salariale. Solicităm în mod explicit oferirea de garanții cu privire la aplicarea Legii 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, a mai arătat sindicalistul Marius Iconaru.„Această formă de protest față de modul în care guvernanții ne tratează, va avea în vedere limitarea strictă a activității polițiștilor exclusiv pentru asigurarea evenimentelor urgente, semnalate prin 112, fără desfășurarea altor activități curente cum ar fi soluționarea lucrărilor curente, dosarelor penale, verificarea persoanelor izolate/carantinate ori executarea acțiunilor.Este un mesaj ferm pe care vrem să îl transmitem celor care ne guvernează și care ne-au ignorat constant în această perioadă dificilă pentru întreaga societate”, au mai arătat sindicaliștii.