Poliţişti "umiliţi" de şmecheri cu bolizi de lux. Le-a arătat chiar şi penisul...

4

Zsidanul schizofrenic-paranoic Pataievici(Constantinescu) a adus Ocupația Zsidaneasca in Rromarlania

Repet. Ca un nor de lăcuste apocaliptice s'au năpustit asupra fostei Romanii, Zsidanii Satanici, când Pataievici a fost făcut Fuhrer de către Sat-Ana Blandiana, poetesa leninistă, dama de companie a Zsidanilor bolșevici in anii '950-'960, devenita...dizidenta anticeaușista. Îmi amintesc ca merdia considera dictatura, perioada in care Pataievici a fost Fuhrer. In patru ani de DEZMĂȚ politicastru cederist, a fost distrusă fosta Românie. Povestea Zsidanilor criminali Hershkobitch a început pe timpul lui Pataievici. Tatăl putzoiului nebun Roni Hershkkbitch a fost Arestat pt trafic de narcotice când dementu'asta satanic ce le'a arătat milițienilor preputzu', avea patru ani. El a crescut in familie de narcotraficanți! "Părinții" lui, înnebuniți dupa bani, precum toți Zsidanii Satanici, nu au renunțat la crima narco. Rromarlania fiind bantustanul-RAi al criminalilor de orice fel din toată zoomenirea. In 2001, când in casa din Brașov a lui Kkrol Hreshkkbitch, Miliția a găsit zeci de mii de pastile Ecstasy, prim-sinistru era Nastase El Insusi! Dar, adevăratul Fuhrer al Rromarlaniei nastasiste a fost Sasha Bittner, Zsidan Amerikknar din Jew Jerk, var cu Dana Nastase si, ați ghicit, Kkrol Hreshkkbitch. Zsidani Porfirici blestemați!!