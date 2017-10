Poliţişti sau vânători de ,,caracatiţe''?

3

Nu sunt locuri de parcare!

Orasul are prea putine locuri de parcare. Centrul este blocat si in plus semnele de circulatie care interzic parcarile pe trotuare sunt abuzive. In alte tari masinile sunt parcate pe trotuare, ca sa se asigure fluidizarea traficului auto. Noi avem trotuare prea largi, de parca trebuie sa mearga 5 persoane in linie. Una e un trotuar pe faleza sau in Mamaia si altul trebuie sa fie un trotuar din centru. In plus politistii de la rutiera dau amenzi acolo unde nu li se da spaga. Solutia: mai multe locuri de parcare si mai putina rautate din partea politistilor care fac abuzuri. Sunt de acord ca acei cocalari care opresc masina unde vor ei si pun avaria, sa fie amendati!