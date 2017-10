Poliţişti români trimişi să menţină ordinea în Haiti

Polițiști români trimiși să mențină ordinea în Haiti

România este reprezentată, începând din acest week-end, în cadrul Misiunii Națiunilor Unite pentru stabilizare din Haiti. Astfel, un contingent format din 24 polițiști vor desfășura activități în capitala țării, Port an Prince, dar și în alte patru regiuni ale statului, timp ce un an de zile.Șapte ofițeri au plecat vineri spre Haiti, pentru a completa contingentul format inițial din 17 polițiști.Unul dintre polițiștii plecați la data de 14 septembrie, a mai fost în misiune în această țară, în perioada 2007 - 2009, iar un altul a participat la alte 4 misiuni, în calitate de ofițer de legătură în Republica Franceză, în perioada 2010 -2011.În misiunea ONU din Haiti sunt polițiști din 49 de țări.xxxMisiunea Națiunilor Unite pentru stabilizare din Haiti (MINUSTAH) a fost înființată prin Rezoluția Consiliului de Securitate nr. 1542 din 30 aprilie 2004 și are ca obiective asigurarea unui climat sigur și stabil în Haiti, instruirea, restructurarea, reformarea și monitorizarea Poliției Naționale Haitiene, precum și implementarea programelor de dezarmare și reintegrare.De asemenea, se are în vedere restaurarea și asigurarea ordinii și liniștii publice, protejarea populației civile împotriva amenințărilor de violență fizică, sprijinirea procesului constituțional, organizarea unor alegeri prezidențiale și parlamentare libere și corecte, precum și asigurarea respectării drepturilor omului.